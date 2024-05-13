Финансирование зарплат в сфере ремонта автобусов увеличили в Подмосковье
Подмосковье существенно увеличило финансирование, которое связано с модернизацией транспортных баз и с повышением зарплат тем, кто ремонтирует автобусы. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на заседании областного правительства.
«Мы дополнительно приобретаем новые транспортные средства, в том числе по государственной программе лизинга. Плюс мы существенно увеличили финансирование, связанное с модернизацией транспортных баз и повышением зарплат тем, кто ремонтирует автобусы», - сказал Воробьев.
Есть маршруты межрегиональные, межтерриториальные, локальные. По каждому из них - своя схема модернизации.
«Мы дополнительно приобретаем новые транспортные средства, в том числе по государственной программе лизинга. Плюс мы существенно увеличили финансирование, связанное с модернизацией транспортных баз и повышением зарплат тем, кто ремонтирует автобусы», - сказал Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».