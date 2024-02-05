Финальный этап Толстовской олимпиады по истории прошел в Коломенском ГСГУ

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В олимпиаде приняли участие школьники не только из Московской области, но и из Москвы, Рязани, Иванова, Ульяновска, а также из Брянской и Калужской областей.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, пакет заданий уже традиционно состоял из трех частей.

«В первой части ребята должны были проанализировать пословицы и поговорки о русском помещике, дать трактовку некоторым архаизмам. Во второй - изучить фотографии и фрагменты исторических документов, решить кроссворд и тестовые задания. А в третьей - дополнить инфографику по теме „Опричнина Ивана Грозного“», - добавили в ведомстве.

По результатам олимпиады 63 талантливых школьника повысили свои шансы поступить в выбранный университет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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