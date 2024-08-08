Финальный этап ремонта поликлиники на улице Строителей начался в Шатуре

Детская поликлиника переедет в здание на улице Строителей. Сейчас рабочие заканчивают там отделку помещений.

«Детская поликлиника, которая в настоящее время переоборудуется в бывшем здании отделении переливания крови, находится в высокой стадии готовности. Мы оцениваем этот объект как успешный. Сдаем мы его приблизительно на 40 дней ранее контрактного срока для того, чтобы можно было приступить к ремонту следующего здания поликлиники», - сказал заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

После сдачи объекта подрядчик приступит к работам в медучреждении на Интернациональной. Таким образом, врачи поликлиники будут принимать пациентов сразу по двум адресам в разных частях города.

Также рядом обустроят детские площадки с навесом для колясок и подъемник для маломобильных пациентов.

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