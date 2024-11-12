12 ноября 2024, 15:25

Финальный этап ремонта поликлиник обсудили в Реутове

Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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В Реутове завершается ремонт в нескольких поликлиниках, который улучшит условия для пациентов. Работы идут в поликлиниках № 2, детской поликлинике, а также в инфекционном и хирургическом корпусах.

Ремонт в медицинских учреждениях Реутова - часть программы модернизации здравоохранения. В поликлинике № 2 обновляют плитку на входных группах, а в детской поликлинике приводят в порядок пандусы и ограждение. В инфекционном и хирургическом корпусах также обновляют напольное покрытие.

Текущий ремонт обсудили на «Здравчасе», который прошел на территории поликлиники № 2. Заместитель главы Реутова Ольга Репина отметила, что работы идут по плану, а замечания, выявленные на встрече, уже исправлены.

По словам главного врача Реутовской клинической больницы Александра Алексеева, важным элементом улучшения работы поликлиник также станет повышение уровня общения сотрудников с пациентами. Планируется проведение психологических курсов для медперсонала, что поможет улучшить атмосферу в учреждениях и повысить качество обслуживания.

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Поликлиники Реутов
12 ноября 2024, 16:06
Студенты из Дмитрова выступят в финале конкурса лидерских качеств
Пресс-служба администрации г.о. Дмитровский
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Команда Дмитровского техникума отправилась в Нижний Новгород, чтобы представить Московскую область на финале Всероссийского конкурса «Команда Первых». Студенты уверены, что смогут продемонстрировать высокий уровень профессионализма и практических навыков.

Всероссийский конкурс «Команда Первых» стал важной вехой для студентов, стремящихся развивать лидерские качества и социальные навыки. Команда «Лидеры ДТ» прошла региональный этап с отличием и теперь будет бороться за призовые места в финале. В конкурсе участвуют студенты, которые уже зарекомендовали себя в учебе и общественной жизни. Он помогает раскрыть лидерский потенциал, а также приобрести новые знания и практический опыт, который пригодится в будущем.

«Мы желаем участникам удачи, ярких эмоций, новых знакомств и побед!» - отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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Дмитров конкурсы
12 ноября 2024, 16:06
Фехтовальщики из Воскресенска стали призерами областного первенства
Медиасток.рф
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Фехтовальщики из Воскресенска достойно представили городской округ на кадетском первенстве Московской области, которое проходило в Химках. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» на шпагах соревновались юноши и девушки до 18 лет.

Воскресенцы продемонстрировали блестящее мастерство владения шпагой и заняли призовые места. В личном первенстве среди 54 юношей отличные результаты показали воспитанники «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию». Даниил Лукьяненко завоевал второе место, а Илья Лобыкин стал обладателем бронзовой медали.

Среди девушек Виктория Маркина также показала высокий уровень подготовки, завоевав бронзу в личном первенстве и став одной из лучших среди 77 участниц.

Стоит отметить, что Илья Лобыкин и Виктория Маркина продолжают свое спортивное развитие в училище олимпийского резерва № 2, что открывает перед ними новые перспективы и возможности для достижения высоких результатов на будущих соревнованиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
12 ноября 2024, 15:55
Более 90 сотрудников МВД наградили ко Дню полиции в Щелкове
Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
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Профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел городского округа. Лучшим полицейским на торжественном мероприятии вручили награды.

Сотрудников МВД поздравили глава округа Андрей Булгаков и начальник управления МВД «Щелковское» Владимир Катков. Руководитель муниципалитета поблагодарил полицейских за службу и заботу о спокойствии и безопасности жителей Щелкова.

Более 90 правоохранителей были награждены благодарственными письмами и подарками. Ряду сотрудников внутренних органов присвоили внеочередные звания.

Андрей Булгаков также вручил ключи от ведомственной квартиры старшему лейтенанту Денису Маслову. За три года службы в полиции участковый уполномоченный показал себя ответственным сотрудником и настоящим профессионалом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники МВД РФ Щелково
12 ноября 2024, 15:35
Будущих мам из Лобни пригласили на лекцию о беременности
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Центральном парке Лобни состоится лекция «Скоро мама!», где будущие мамы смогут узнать важные аспекты подготовки к родам. Мероприятие пройдет в новом павильоне парка и будет полезным для всех, кто ожидает малыша.

Лекторий проведет Надежда Янчунтай - опытный инструктор по подготовке к родам и консультант по грудному вскармливанию. Она поделится практическими рекомендациями по выбору врача, акушерки и роддома, а также расскажет, что важно взять с собой в роддом и как подготовиться к жизни с новорожденным после выписки.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Парки

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