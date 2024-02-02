02 февраля 2024, 09:36

Финальный этап чемпионата России по индорхоккею пройдет в Электростали в феврале

Фото: Илья Хамов
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Второй этап чемпионата России по индорхоккею среди мужских команд пройдет в Электростали со 2 по 4 февраля.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, участники встретятся в спортивном зале «Нео-Спорт Центр КП».

В результате первого этапа турнира промежуточным лидером стала команда «Динамо-Электросталь». Подмосковный коллектив выиграли в пяти матчах. Команда региона КСШОР «Электросталь» также одержала поеду и заняла пятое место в турнирной таблице.

Всего в чемпионате примут участие шесть команд из Подмосковья, Казани, Екатеринбурга и Москвы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Электросталь
02 февраля 2024, 09:37
Исторический центр Звенигорода благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды»
Министерство благоустройства Московской области
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Центральные улицы Звенигорода обновили благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом напомнили в Министерстве благоустройства Московской области.

В городе обновили пешеходную зону на улице Ленина, Молодежный сквер и сквер Саввы Сторожевского. На территориях появились парковая мебель, новое покрытие из плитки, гранита и асфальта. В Молодежном сделали пешеходные дорожки и спортивную площадку, установили малые архитектурные формы, наружное освещение и камеры видеонаблюдения. В сквере Саввы Сторожевского появились шахматные столы с табуретами, лавочки со стульями, урны, ярусное озеленение и освещение.

По нацпроекту преобразились также улицы Московская и Фабричнова. Там сделали тротуары, новое освещение, парковочные места и озеленение.

Пешеходную зону вдоль улиц Чехова и Почтовой оборудовали широкими тротуарами и парковочными местами, фонарями и скамейками. На пересечении этих улиц появилась детская игровая площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство
02 февраля 2024, 00:36
Чат-бот «Денис» поставит предварительный диагноз пациентам в Подмосковье
Freepik
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Подмосковные врачи смогут воспользоваться новой функцией чат-бота «Дениса», который теперь при сборе жалоб пациентов будет выставлять предварительный диагноз. Об этом «360» рассказал директор Центра внедрения изменений Минздрава Московской области Егор Казин.

Он отметил, что в 2023 году чат-бот пилотировали в городе Жуковский, причем он показал довольно высокий результат. В этом году решили попробовать еще на четырех территориях, чтобы оценить его эффективность, добавив при этом нечто новое.

«Вы проходите опрос согласно этим жалобам. Дальше эти жалобы попадают в электронную медицинскую карту. Искусственный интеллект их обрабатывает. И когда вы приходите на прием, врач сразу видит предварительный диагноз. Дальше он проводит свой осмотр», - рассказал Казин.

Специалист добавил, что именно врач будет решать - подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз. Все, что требуется от пациентов, это зайти в чат-бот и написать, что у них болит.

Казин пояснил, что записаться на прием к врачу можно в Telegram-канале «Денис Цифровой помощник», но при желании и на портале здравоохранения. Он также спрогнозировал, что очередь к узким специалистам в регионе к концу года сократится в два раза.

Ранее в Мингосуправления Московской области рассказали, что чат-бот «Денис» более 100 тысяч раз помог жителям Подмосковья записаться на прием к врачу.

Здравоохранение Искусственный интеллект Врачи Россия
01 февраля 2024, 23:59
Инаугурация нового главы Реутова Филиппа Науменко прошла в администрации города
Ксения Казакова
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Торжественная церемония инаугурации нового главы Реутова Филиппа Науменко состоялась в администрации города. Его кандидатуру единогласно поддержал депутатский корпус.

Филипп Науменко в ходе церемонии принес присягу. Он положил руку на городской устав и поклялся служить наукограду.

«Вступая в должность главы города Реутов, клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Московской области и устав городского округа Реутов. Верно служить Реутову и его населению. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязательства», - принес присягу Филипп Науменко.

Почетные гости церемонии инаугурации пожелали успехов и движения к новым целям новому главе городского округа. Филипп Науменко, в свою очередь, выразил благодарность за оказанное доверие и пообещал, что Реутов станет еще лучше и комфортнее для жителей и гостей наукограда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил Реутов с 20-летием присвоения звания наукограда.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов
01 февраля 2024, 22:56
Соревнования по лыжному ориентированию пройдут в подмосковном парке Малевича 18 февраля
Министерство благоустройства Московской области
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Первый в этом году рогейн «Супремус» пройдет в парке Малевича в Одинцове 18 февраля. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в захватывающих соревнованиях по лыжному ориентированию.

Рогейн - это вид спорта, близкий к спортивному ориентированию. Участники перемещаются по местности и «собирают» контрольные пункты, отмеченные организаторами на карте.

Мероприятие носит имя объединения художников-авангардистов, основанное Казимиром Севериновичем Малевичем. В этом году ареной для проведения соревнований выбрали парк Малевича, расположенный в живописном месте Одинцовского городского округа.

Контрольные пункты, которые предстоит пройти участникам соревнований, установят на подготовленных снегоходом тропах. Добраться до места проведения мероприятия можно на электричке с Белорусского вокзала до платформы «Раздоры» или автобусом от станции метро «Молодежная».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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