11 декабря 2024, 11:34

Финальные матчи Кубка России по футболу в залах прошли в Шатуре

Телеканал «360»
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Турнир проводится уже в 33-й раз, с 1992 года. Футболисты показали мощную и зрелищную игру.

В финал вышли четыре команды: московская «Столица», «Зеленоград», тверской «Авангард» и «Динамо» представляющее городской округ Шатура. Матчи состояли из двух таймов по 20 минут.

За третье место боролись «Зеленоград» и «Авангард». Итог игры - 3:2 в пользу подмосковных спортсменов. Красивый футбол показали команды «Столица» и «Динамо» в борьбе за главный трофей турнира - кубок.

Футболисты «Столицы» быстро захватили инициативу и навязали игру в высоком темпе. Первый мяч влетел в ворота «Динамо» уже на 10-й минуте. Во втором тайме подмосковные спортсмены могли забить, но пропустили еще два гола. В итоге 0:3, и «Столица» во второй раз стала обладателем кубка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Футбол Шатура
11 декабря 2024, 12:05
Расчетный центр Подмосковья напомнил сроки оплаты коммуналки за ноябрь
Фото: Александра Дмитриева
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МосОблЕИРЦ напоминает, что в большинстве округов Подмосковья заканчивается рекомендованный срок для оплаты коммунальных услуг. Платежи, совершенные после 12 декабря, учтут только в январе 2025 года.

Своевременная оплата выгодна по нескольким причинам: ее учтут в следующей квитанции, что исключает начисления за прошлые периоды, льготники получат все полагающиеся субсидии, не возникнет долгов, пени, отключений или судебных исков.

Для оплаты без комиссии доступны личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», сайт расчетного центра с кнопкой «Оплатить квитанцию онлайн», клиентские офисы и электронные счета, полученные на почту.

ЖКХ
11 декабря 2024, 12:05
Опыт Подмосковья по развитию парков представили на форуме в Москве
Министерство культуры и туризма Московской области
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Инвестиционный Форум индустрии развлечений проходит в Москве. В нем принимают участие владельцы развлекательных центров, представители отелей и другие участники отрасли. Подмосковье поделилось с коллегами опытом по привлечению инвестиций в парки.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на форуме выступила Ксения Васильева, директор АНО «МосОблПарк».

Подмосковье занимает третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, а парки обладают высоким потенциалом для развития бизнеса. Обширная событийная программа позитивно влияет на бизнес-климат в таких зонах отдыха.

«Только в прошлом году подмосковные парки посетило более 74 миллионов человек. К концу 2024 года мы ожидаем большее количество. Активно развивается гастронаправление и появляются новые развлекательные арт-пространства. Мы формируем культурно-развлекательную среду, тем самым создавая „возвратный“ мотив посещения», - рассказала Васильева.

Она поделилась опытом запуска специальных проектов «Город танцует в парках», арт-выставки под открытым небом «При чем тут Малевич?» и размещению питьевых фонтанов. Реализовать эти проекты помогли привлеченные партнеры.

Туризм Бизнес Парки
11 декабря 2024, 12:00
Женщину с опухолью размером 10 см в яичнике спасли в Балашихе
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Женщина в возрасте 43 лет поступила в больницу в Балашихе с жалобами на тянущие боли в нижней части живота. У нее выявили цистаденому яичника — доброкачественное образование в виде полости с жидкостью. Ее размер составлял 10 сантиметров.

Как рассказала гинеколог Фарина Алиева, женщине провели лапароскопическую операцию по удалению новообразования. Его диаметр составлял 10 сантиметров, а объем - 700 миллилитров.

«Цистаденомы могут достигать размеров 20 и более сантиметров. Проявляются болью в нижней части живота, нарушением менструального цикла. Могут долгое время протекать бессимптомно и перерождаться в злокачественные новообразования, поэтому подлежат удалению», - объяснил врач.

Жителям напомнили, что посещать гинеколога следует раз в год, даже при отсутствии жалоб. Это позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение.

Врачи Балашиха
11 декабря 2024, 11:25
Концерт вокального ансамбля «Лейся песня» пройдет в Лобне 14 декабря
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне пройдет концерт для старшего поколения «Волшебство зимнего вечера». Гостей ждут душевные песни, теплое чаепитие и зажигательная дискотека.

Музыкальная встреча состоится в Доме культуры «Красная Поляна» в субботу. На сцене выступит вокальная группа «Лейся песня» из ДК «Керамик», филиала Центра культурного развития «Некрасовский».

Организаторы обещают, что развлекательная программа и теплое общение помогут отвлечься от предновогодней суеты и зарядиться праздничным настроением.

После концерта зрителей ждет дружеское чаепитие, а завершит вечер дискотека.

Дом культуры «Красная Поляна» - старейший в Лобне. В прошлом году учреждение отметило девяносто пятилетие. Сегодня здесь занимаются более восьмисот человек, которые регулярно участвуют и побеждают в творческих конкурсах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

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