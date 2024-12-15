Финалисты поэтического конкурса выступили на гала-концерте в Химках

Участники мероприятия прочитали стихи и продемонстрировали свои таланты. Конкурс провели в два этапа. На первом участники рассказали о себе и прочли стихотворения. На втором этапе финалисты выступили с творческим номером на гала-концерте.

Заместитель директора по музейно-выставочной работе АУ «ДК Родина» Игорь Краснов объяснил, что для конкурса нет никаких ограничений, и любой желающий может почувствовать себя звездой.

«Кто-то мечтает о сцене, но не может пробиться дальше. <…> Для таких людей мы открываем сцену», - подчеркнул он.

На участие в конкурсе пришло более сотни заявок от людей абсолютно разного возраста и различных профессий. Организаторы вечера поэзии уже подтвердили, что подобные творческие мероприятия пройдут в Химках еще не раз.