Финалистка конкурса «Созвездие» из Люберец побывала в городе-герое Волгограде
Воспитанница Семейного центра «Люберецкий» вместе с другими финалистами конкурса «Созвездие» посетила Волгоград. Творческие состязания среди ребят из Семейных центров проводятся ежегодно.
Как рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья, в этом году в конкурсе поучаствовали более 500 детей. Диана Сунгатуллина воспитанница Семейного центра «Люберецкий», представившая на суд жюри свое эссе на тему «Сплоченная Россия», вышла в финал, заняв второе место.
Талантливую девочку наградили дипломом и поездкой на экскурсию в город-горой Волгоград, которую организовало Министерство социального развития Московской области.
Финалисты конкурса посетили несколько экскурсий по историческому центру города и увидели памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Также ребята сходили в музеи панорамы «Сталинградская битва» и «Память».
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