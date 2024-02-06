06 февраля 2024, 18:47

Финалистка конкурса «Созвездие» из Люберец побывала в городе-герое Волгограде

ГКУ СО Московской области СЦ "Люберецкий"
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Воспитанница Семейного центра «Люберецкий» вместе с другими финалистами конкурса «Созвездие» посетила Волгоград. Творческие состязания среди ребят из Семейных центров проводятся ежегодно.

Как рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья, в этом году в конкурсе поучаствовали более 500 детей. Диана Сунгатуллина воспитанница Семейного центра «Люберецкий», представившая на суд жюри свое эссе на тему «Сплоченная Россия», вышла в финал, заняв второе место.

Талантливую девочку наградили дипломом и поездкой на экскурсию в город-горой Волгоград, которую организовало Министерство социального развития Московской области.

Финалисты конкурса посетили несколько экскурсий по историческому центру города и увидели памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Также ребята сходили в музеи панорамы «Сталинградская битва» и «Память».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил федеральные и областные награды многодетным семьям на торжественном открытии Года семьи в Красногорске.

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Экскурсии Школьники
06 февраля 2024, 19:14
Жителям Подмосковья напомнили об опасности встречи с дикими животными в лесах
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Специалисты лесного хозяйства рассказали о правилах поведения при встрече с дикими животными. Категорически запрещается подходить к лосям.

Как рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области, многие жители Подмосковья, увидев детеныша лося, стремятся его погладить или сделать фото. Это очень опасно, так как реакция зверя может быть непредсказуемой.

Вес детеныша может достигать 250 килограммов, и если он собьет с ног человека, то травм, в том числе и смертельных, будет не избежать.

В ведомстве напомнили, что, увидев дикое животное, нужно замереть, а не бежать и не совершать резких движений, тогда животное, поняв, что человек не представляет опасности, спокойно удалится в лес.

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Фото Животные
06 февраля 2024, 19:12
Анна Кротова доложила Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев и временно исполняющая обязанности главы Лобни Анна Кротова обсудили стратегию развития округа. В 2024 году муниципалитет ждут большие перемены: реконструкция дороги к аэропорту Шереметьево, строительство развязки с Рогачевским шоссе, а также открытие одной из самых больших школ в Подмосковье.

«Лобня - важный округ. Здесь большие инвестиции в рамках президентских проектов - это и Северный обход, и строительство социальных объектов. Поэтому будем вам во всем оказывать поддержку», - отметил Воробьев.

Северный обход Лобни будет включать транспортную развязку на Рогачевском шоссе, а также подъезд к улице Гагарина. По словам Кротовой, новый транспортный объект позволит разгрузить центр самого округа.

Еще одно важное направление - обустройство комфортных и безопасных переходов для жителей, поскольку через город проходят железнодорожные пути. Прежде всего, необходимо построить пешеходный вестибюль с лифтами и эскалаторами на станции «Лобня».

«Я продолжаю тесно работать с РЖД. В настоящий момент идет разработка основных проектных решений по строительству конкорса. С апреля уже планируется приступить к работам по переустройству железнодорожной инфраструктуры», - подчеркнула Кротова.

Губернатор сообщил, что в этом вопросе будет оказана максимальная поддержка. Глава округа рассказала и о других важных проектах, реализация которых запланирована на 2024 года. Так, уже в августе должны открыть одну из самых больших в Подмосковье школ для 2,2 тысячи учащихся.

«В настоящий момент ее строительная готовность - 43%. Она разгрузит большое количество других учебных заведений, прежде всего, это школы № 5, № 3 и № 8», - прокомментировала Кротова.

Помимо этого, в 2024 году откроют два детских сада: в микрорайоне Катюшки и на улице Борисова. Глава Лобни доложила и о планах по благоустройству. Сейчас в округе продолжается реконструкция Центрального парка, завершить которую планируют уже в сентябре. Преобразится и сквер защитников Москвы - в 2021 году проект благоустройства общественного пространства занял первое место в народном голосовании.

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Лобня Андрей Воробьев Дороги
06 февраля 2024, 18:32
Осторожно: мошенники под видом чиновников рассылают жителям Подмосковья сообщения с фейковых аккаунтов
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Мошенники рассылают жителям Подмосковья сообщения с фейковых аккаунтов под видом руководителей городских округов и различных организаций. От лица чиновников они разводят людей на предоставление личной информации и деньги, зачастую грозя им ФСБ.

«Мошенники продолжают рассылать сообщения жителям округа с фейковых аккаунтов руководителей учреждений и организаций, в том числе от моего имени. Это новый способ кражи ваших личных данных и выманивания денег! Очень прошу всегда проверять все сомнительные сообщения!» - написал Денис Мордвинцев, глава городского округа Можайск, в своем Telegram-канале.

Жителей всего Московского региона настойчиво призвали быть крайне бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Мошенники создают аккаунты под видом глав городских округов Подмосковья, используя их фотографии и имена. В том числе есть случаи со столичными чиновниками.

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Мошенничество
06 февраля 2024, 18:23
Более 17 тысяч человек задействовали в уборке дорог в Подмосковье после снегопада
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Коммунальные службы Московской области ведут активную борьбу с последствиями снегопада. Территории расчищают более 14 тысяч человек и 1,7 тысячи машин.

В Подмосковье пришел очередной циклон, который продлится до четверга. Основное внимание в регионе уделяют уборке снега у выходных групп, тротуаров, проездов, а также обработке противогололедными материалами.

«Все задания сотрудникам коммунальных организаций были выданы заблаговременно, сейчас инспекторы следят за качеством выполнения работ и проводят проверки по адресам, где имеются замечания. Дополнительный контроль за состоянием объектов осуществляют также через камеры „Безопасный регион“», ― сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Жителей Подмосковья предупреждают о возможном ухудшении видимости во время метели. Пешеходам и водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, а также учитывать погодные условия и планировать свои поездки в соответствии с прогнозами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Дороги Снегопад

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