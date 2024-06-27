Финалистами Всероссийской олимпиады школьников стали 15 учащихся из Химок

Выпускница лицея № 15 Варвара Осипович победила в финале олимпиады по русскому языку.

«Участие во Всероссийской олимпиаде школьников подарило мне много новых эмоций и помогло найти интересные знакомства - это и ребята-единомышленники и ученые, которые трудятся в области лингвистики. Рекомендую всем школьникам принимать участие в олимпиадах, поскольку это отличный способ прокачать свои знания», - поделилась Варвара Осипович.

Призерами финального этапа всероссийской олимпиады школьников стали Александр Даньшин из Аэрокосмического лицея, Софья Михненко и Камилла Бирюкбаева из лицея № 15, Иван Часовских из школы № 14, а также Агния Челокиди, Ольга Зимарина и Дмитрий Ушков из школы «Триумф», Никита Кузнецов из Аэрокосмического лицей получил специальный приз.

«Высокие результаты, которые показали наши школьники на олимпиаде такого масштаба, свидетельствуют о том, что под грамотным руководством химкинских педагогов школьники проделали колоссальную работу по изучению выбранных предметов. Искренне поздравляю химчан, желаю и дальше развивать себя в научной деятельности», - подчеркнула депутат местного Совета депутатов Галина Болотова.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова напомнила, что узнать свои результаты ребята могу самостоятельно на официальном сайте Всероссийской олимпиады школьников. Здесь также представлены задания, критерии и методика оценивания регионального и заключительного этапов олимпиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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