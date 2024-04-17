Московский государственный институт культуры собрал на итоговых испытаниях участников олимпиады из ведущих вузов страны. Всего в этом году по направлению «Креативные индустрии» зарегистрировались почти 18 тысяч человек, из них смогли пройти отборочный этап лишь 2179 студентов.

Задания в финале будут командные и индивидуальные, а также ориентированные на практику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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