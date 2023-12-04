Финал всероссийского конкурса «Моя профессия — IT» пройдет в Подмосковье

Профориентационный конкурс для школьников и студентов предоставляет уникальную возможность для ребят определить свои способности в сфере информационных технологий. Можно раскрыть свой потенциал, получить знания и навыки. «Моя профессия - IT» представляет собой уникальную практику Республики Саха, не имеющую аналогов в других субъектах России.

За восемь лет участниками конкурса стали 17 тысяч человек, а в этом году мероприятие перешло на федеральный уровень. Финал масштабного проекта состоится в Долгопрудном. Здесь соберутся сильнейшие команды из 10 регионов России. Их ждут интересные кейсы, яркие события и ценные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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