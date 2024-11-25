Финал всероссийских соревнований по киберспорту прошел в Электростали

Молодые люди смогли познакомиться с тонкостями профессионального киберспорта, подняться на настоящую сцену для крупных турниров и почувствать себя частью киберспортивной элиты.

Победителями соревнований стала команда Tranquility из Электростали. Второй результат показали киберспортсмены из Люберец «Папичевские», а третье место завоевали представители команды из Курска «60 школа».

Для финалистов также были организованы уникальные экскурсии. Ребята побывали в центре киберспортивной культуры Ruhub, где создаются лучшие аналитические материалы и трансляции, а также увидели одну из крупнейших площадок для киберспорта VK Арену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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