Производство эфирных масел с запахами лайма и апельсина запустили в Подмосковье

Группа компаний «Союзснаб» запустила производство концентрированных эфирных масел с запахами апельсина, лимона и лайма в Подмосковье. Это позволит заменить импортные аналоги.

«Раньше эфирные масла поставляли из Бразилии, Турции, Испании и США. Сейчас же, помимо зарубежных поставок, мы имеем альтернативу отечественного производства. В год компания планирует производить до 30 тонн ароматизаторов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Эфирные масла цитрусовых - это система, состоящая из десятков компонентов и сотен микропримесей. При каждом цикле производства требуется точная настройка параметров, а сам процесс невозможно превратить в конвейер.

Фолдовые масла, которые начали производить в Подмосковье, более концентрированы по ароматобразующим веществам. Они имеют особый профиль аромата и более стабильны в готовом продукте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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