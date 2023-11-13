Финал танцевального конкурса «Импульс DANCE» прошел в Мытищах
Финал танцевального конкурса «Импульс DANCE»прошел в Мытищах. Победителей наградили в двух номинациях: «Соло» и «Команда».
Танцевальный конкурс прошел в молодежном центре «Импульс». Участники сражались в двух этапах - «Домашнее задание» и «Импровизация».
По итогам самого жаркого танцевального баттла члены жюри выбрали победителей. В номинации «Соло» ими стали Софья Соломатина и Камилла Умярова.
Победителями в номинации «Команды» стали: «Team Jokers», «Halcyon», «Phoenix».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».