Финал студенческого турнира по шашкам прошел в Малаховке

Финальные соревнования прошли в Московской государственной академии физической культуры и собрали 20 команд средних профессиональных учебных заведений и 24 коллектива высших учебных заведений, преодолевших региональный отбор.

​«В этом году в Московской области мы организовали подобные соревнования для ребят из детских садов, а теперь и для студентов. Более 70 учебных заведений из 30 городских округов приняли участие в отборочных этапах Московских областных студенческих соревнований по шашкам среди сборных СПО и вузов», - прокомментировал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

Среди вузов победу одержали студенты Московского областного филиала РАНХиГС, второе место заняли представители Гжельского государственного университета, а третье - представители Московской государственной академии физической культуры. Среди колледжей места распределили следующим образом: первое место досталось команде из Ленинского округа, второе - из Истры, третье - из Сергиева Посада.