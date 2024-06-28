28 июня 2024, 18:26

Финал Спартакиады трудящихся пройдет в Мытищах 6 июля

Медиасток.рф
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В Парке Мира на стадионе пляжных видов спорта состоится заключительный XVI этап Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи. На этот раз в центре внимания — пляжный футбол среди команд мытищинских предприятий.

С сентября 2023 года участники Спартакиады соревновались в различных дисциплинах, включая полосу препятствий, мини-футбол, волейбол, картинг, бильярд, лыжные гонки, настольный теннис, скалолазание, плавание, легкоатлетическую эстафету, городошный спорт, петанк, дартс, стритбол и пляжный волейбол. Теперь все взгляды обращены к последнему событию сезона - пляжному футболу.

Соревнования начнутся в 11:00 на стадионе пляжных видов спорта. Каждая команда будет состоять из восьми человек. Участие в мероприятии принимают сотрудники мытищинских предприятий старше 18 лет.

На День физкультурника будут подведены итоги общего зачета Спартакиады сезона 2023/2024. Команды, занявшие первые три места, получат кубки. Команда-победитель получит Переходящий Кубок с гравировкой наименования организации и сезона.

Отметим, что это мероприятие уже стало доброй традицией для Мытищ и предоставляет отличную возможность для сплочения коллективов и продвижения здорового образа жизни среди жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Мытищи
28 июня 2024, 19:46
Администрация Мытищ провела встречу на тему привлечения молодых специалистов
Пресс - служба Мытищи
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В администрации городского округа Мытищи прошла встреча с представителями Союза промышленников и предпринимателей. Основной темой обсуждения стало привлечение выпускников местных высших и средних специальных учебных заведений на работу в промышленные предприятия региона.

Председатель Союза промышленников Юрий Казанов подчеркнул значимость сотрудничества с образовательными учреждениями и отметил, что кадровая политика направлена на привлечение молодых специалистов, что станет ключом к развитию промышленности округа. Возможность заключения договоров с вузами и колледжами по подготовке кадров открывает новые перспективы для роста наших предприятий.

В рамках встречи представители Российского университета кооперации и Мытищинского колледжа рассказали о проводимой профориентационной работе и организации экскурсий на предприятия для студентов и их родителей.

Также обсудили другие важные инициативы, включая художественное оформление фонтана «Самовар» и издание детской книги «Сокровища Мытищ», написанной Татьяной Шаровой.

Напомним, что для получения дополнительной информации о целевом обучении можно обратиться на официальные сайты учебных заведений или лично посетить отдел организационно-кадрового обеспечения на улице Матросова, 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Работа Бизнес Студенты
28 июня 2024, 19:43
Медицинский форум «Здоровая семья — здоровая Россия!» провели в Клину
https://nikid.ru/sotrudniki-niki-detstva-prinyali-uchas-7/
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Сотрудники НИКИ детства приняли участие в работе форума «Здоровая семья — здоровая Россия!». Мероприятие организовало Клинское региональное отделение «Союза женщин России».

Директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и заведующая учебным центром НИКИ детства Екатерина Паснова рассказали коллегам, как избежать мобильной зависимости у детей.

По словам Одинаевой, на форуме подняли множество интересных и актуальных тем.

«Факторы риска в жизни женщины и их модификация, психологические причины и методы работы со стрессом, секреты здорового веса, профилактика онкологических заболеваний у женщин», - рассказала Одинаева.

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Врачи Работа Медицина
28 июня 2024, 19:32
Систему теплоснабжения улучшат еще по 11 адресам в Химках
Администрация г.о Химки
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Многоквартирные дома продолжают подготавливать к отопительному сезону в Химках. Коммунальные службы и управляющие компании на предстоящей неделе проведут ремонт по 11 адресам в различных микрорайонах.

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» подготовят и заменят ветхие участки теплосетей.

«Ремонтно-восстановительные работы будут проведены на четырех котельных, а также на пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты проведут замену запорной арматуры, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей. Такие меры позволят улучшить качество подачи теплоснабжения в 178 домах, в которых проживает более 80 тысяч химчан», - отметил Сергей Чубаров.

Этим летом компания «Мосэнерго» осуществляет уже второй этап своей инвестиционной программы. Работы выполнят на 38 центральных тепловых пунктах и 17 котельных, все заменят 82 участка теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Химки Отопление
28 июня 2024, 19:31
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 28 июля достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 28 июля. В этот пятничный вечер пробки достигли шести баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к предельной осторожности за рулем - соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать опасных резких маневров.

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Пробки Водители

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