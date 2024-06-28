28 июня 2024, 10:07

Финал Спартакиады среди юниоров прошел в летнем лагере в Химках

Администрация г.о. Химки
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Финал Спартакиады «Звонкое лето» провели в школе «Лига первых» в Химках. В нем приняли участие воспитанники пришкольных лагерей дневного пребывания из 13 учебных заведений.

После отборочных этапов спортсмены состязались в мини-футболе, пионерболе, плавании, настольном теннисе, шашках и шахматах. Приветственную речь на открытии Спартакиады произнес муниципальный депутат, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Подмосковья Валентин Герасимов.

«Наши школьники каждый год участвуют в этой спартакиаде. Дети формируют команды в школьных лагерях и соревнуются между собой. Сильнейшие участвуют в финале, который сегодня прошел здесь, в школе „Лига первых“. Очень радует, что наше подрастающее поколение с самых малых лет приобщается к активному и здоровому образу жизни», - поделился Валентин Герасимов.

Спартакиаду «Звонкое лето» в Химках проводят 11 лет подряд. Победителей и призеров наградили комплектом медалей, а участникам вручили памятные призы. Золото по итогам соревнований взяли ученики лицея № 10, серебро - ребята из школы № 19. Третье место заняли воспитанники «Лиги первых».

«Проведение спортивных мероприятий и соревнований для детей позволяет выявить их таланты в спорте и создать условия для дальнейшего развития. Кроме того, спортивные занятия способствуют укреплению здоровья, улучшению физической формы и популяризации активного образа жизни», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, что фестиваль в честь десятилетия комплекса «Готов к труду и обороне» организовали в летнем лагере при школе № 29. Участие в нем приняли свыше 80 спортсменов. Дети отжимались, пробегали дистанции, прыгали в длину и подтягивались.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Спортсмены Химки Золото Детские лагеря
28 июня 2024, 10:30
Свыше 280 вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Химках
Администрация г.о. Химки
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Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в городском округе Химки. Жители смогли получить консультацию представителей 40 крупных компаний Подмосковья, членов администрации и сотрудников Центра занятости населения Московской области. Встречу организовали в коворкинге «Наше место» в торговом центре «МЕГА Химки».

Ярмарку трудоустройства посетили свыше 100 человек. Среди приглашенных гостей - сотрудники АО «НПО Энергомаш», АО «НПО Лавочкина», АО «МКБ „Искра“, АО МКБ „Факел“, АО „Лонмади“, МП „Химкиэлектротранс“, МАП № 8 г. о. Химки филиала АО „Мострансавто“, ОАО „Химкинский водоканал“.

«Такие ярмарки в Химках проводим регулярно. В них принимают участие промышленные предприятия, транспортные, нефтяные, лесоперерабатывающие, государственные компании и многие другие. Особое внимание уделяется выбору локаций. Подбираются доступные площадки с большой проходимостью», - отметил первый заместитель главы городского округа Химки Родион Лёвочка.

Жители узнали больше о востребованных вакансиях и актуальных тенденциях на рынке труда и о том, как правильно заполнять резюме и вести себя на собеседованиях. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и лекциях и тему дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Химки Работа Образование Ярмарки
28 июня 2024, 10:26
Минжилполитики Подмосковья напомнило способы снизить налог при продаже квартиры
Unsplash
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При продаже недвижимости бывшие владельцы обязаны заплатить налог с полученного дохода. Минжилполитики Московской области напомнило способы, с помощью которых можно снизить сумму выплат.

Во-первых, можно подождать, пока завершится минимальный срок владения недвижимостью. Он составляет три года для собственности, полученной в подарок, унаследованной или приватизированной, пять лет во всех остальных случаях.

Во-вторых, можно воспользоваться налоговым вычетом. Данный способ позволяет уменьшить сумму на миллион при продаже жилых помещений и на 250 тысяч рублей - нежилых.

Еще один способ - приобрести недвижимость на собственные деньги. Так, средства можно учесть при продаже квартиры и снизить налоговую базу на эту сумму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Налоги Квартиры
28 июня 2024, 10:11
Акция «Молодежь против терроризма» прошла в Луховицах
Телеканал «360»
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В городском парке Воробьева в Луховицах состоялся траурный митинг, организованный молодогвардейцами. Мероприятие посвятили памяти жертв трагических событий, произошедших 23 июня в Севастополе и Дагестане.

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В этот день Вооруженные силы Украины осуществили атаку на Севастополь, используя американские баллистические ракеты. Одна из ракет упала на пляж, в результате чего погибли четыре человека, включая двоих детей. Также 153 человека получили ранения. В тот же вечер в Дагестане произошел двойной теракт: боевики атаковали города Махачкала и Дербент, целями стали православные храмы, синагоги и пост дорожно-патрульной службы.

Участники митинга собрались, чтобы выразить свои соболезнования и поддержку семьям погибших и пострадавших. Молодежь возложила цветы к мемориалу и почтила память жертв минутой молчания.

Акция «Молодежь против терроризма» направлена на повышение осведомленности о необходимости борьбы с терроризмом и экстремизмом. Организаторы подчеркнули важность единства и солидарности в лице таких угроз и призвали молодежь активно участвовать в обеспечении безопасности и мирного развития общества.

Молодежь Митинги Общественные акции Луховицы
28 июня 2024, 09:58
Проект «Умные каникулы» стартовал в летнем лагере в школе № 3 в Протвине
Телеканал «360»
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Тематическая смена «Коды Курчатова» впервые проходит в школе № 3 в Протвино в рамках проекта «Умные каникулы». В ней участвуют ребята из четырех образовательных учреждений Протвино, а также из Серпухова, Чехова и Подольска.

В роли педагогов летнего лагеря - студенты и аспиранты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Они делятся своим опытом, рассказывают школьникам правила, формулы и законы по химии и физике увлекательно и просто.

«Сейчас у нас эксперимент проходит. В рамках проекта по фотосинтезу мы оцениваем насколько интенсивно проходит фотосинтез под разным излучением», - рассказал студент 3-го курса НИЯУ МИФИ Егор Фирсов.

Во время лагерной смены ребята посещают лекции, работают на семинарах, выполняют лабораторные и практические задания. А еще готовят настоящие научные проекты. Тема смены «Свет и его удивительные свойства».

«Ребята будут представлять те проекты по оптике, над которыми мы работали все эти две недели. Кто-то делает свой спектрометр, ребята в моей группе делают оптические фантомы человека, чтобы калибровать медицинское оборудование. Проекты очень разные, но у каждого свой определенный уклон в определенные задачи», - отметила аспирант 3-го курса НИЯУ МИФИ, сотрудник лаборатории Российской академии наук Анастасия Куличенко.

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Школы Детские лагеря Протвино

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