Финал соревнований по шахматам «Белая ладья» пройдет в Королеве

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Участие в соревнованиях примут команды-победительницы из муниципалитетов Московской области, команда-победительница регионального этапа 2023 года, а также команды, допущенные по решению тренерского совета Федерации.

Победители турнира представят Подмосковье на всероссийском этапе.

Для юных шахматистов организуют экскурсию по городу космонавтов, в Центр управления полетами «Роскосмоса» и в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.

Заявки для участия в соревнованиях принимаются не позднее 15 апреля включительно в электронной форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».