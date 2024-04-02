Финал соревнований «Чудо-шашки» прошел в Щелкове

Турнир «Чудо-шашки» проводятся ежегодно с 1966 года. В соревнованиях участвуют команды из двух юношей и двух девушек не старше 14 лет.

«Шашки - это патриотическое воспитание, потому что у нас с русскими шашками связана история страны. Девиз „Только вперед“, потому что шашками ходят так, стимулирует молодых людей не останавливаться», - сказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

По итогам турнира 1-е место заняла команда из Щелкова. Теперь ребята будут представлять Подмосковье на всероссийском первенстве, а их наставники из числа школьных учителей пройдут бесплатное обучение на инструктора по шашкам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».