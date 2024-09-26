Финал программы «Мама-предприниматель» прошел в Красногорске

«Программа „Мама-предприниматель“ проводится в Подмосковье уже третий год и каждый раз получает самый высокий отклик. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобраны для участия в проекте», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Победительница получила грант в 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе программы. Также в рамках проекта отметили проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой. Участницы получили сертификаты на десять тысяч рублей для продвижения от компании VK. Помимо этого, Мария Филимонова удостоилась годового членства в союзе «Содействие женскому предпринимательству».

В рамках программы участницы обучались бизнес-планированию, маркетингу, продвижению в соцсетях и самопрезентации. Проект реализован центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», при поддержке Минэкономразвития и партнеров, включая Wildberries и СБЕР.

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