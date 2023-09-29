Финал проекта о театральном искусстве собрал артистов разных жанров в Подмосковье

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Проект «Поле: тело» включает в себя два основных блока: художественно-театральную лабораторию и фестиваль театрального искусства. Ключевой темой этого года стало исследование поэзии и съемки видео. Лаборатория «Поле: тело» посвящена исследованию снов, сказок и мифов, архетипов - древних и современных, коллективного бессознательного, культурных кодов разных эпох.

На мероприятии соберутся артисты разных жанров, художники, саунд-дизайнеры и другие творцы. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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