31 октября 2023, 04:26

Финал областного диктанта для иностранных граждан прошел в Подольске

Freepik
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Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области организовало серию Диктантов для иностранных граждан, проживающих на территории региона. В воскресенье, 29 октября, в Подольске прошел финал областного диктанта.

Мероприятие организовали в рамках программы по сохранению и поддержке русского языка как государственного в России «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Московской области» на 2023–2027 годы.

Ранее в Электростали, Химках, Чехове, Ногинске и Дзержинском прошли отборочные туры, в которых приняли участие более 100 иностранцев от 10 до 30 лет. Победители пяти отборочных этапов соревновались в финале, из 20 человек выбрали 10 победителей.

«Если честно, я стеснялся и не хотел ехать на финальный этап, но я очень доволен, что я приехал, а не остался дома. У меня была возможность еще раз проверить свои знания и навыки русского языка. А еще я рад, что я стал одним из 10 победителей!» - поделился финалист.

Диктант проводили в Мусульманском центре «Рахман» в микрорайоне Климовск.

Подольск
31 октября 2023, 04:00
Лучшие коллективы Дмитрова вышли на сцену ДК «Созвездие»
Телеканал «360»
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Лучшие творческие коллективы Дмитровского городского округа выступили в Доме культуры «Созвездие». На одной сцене собрались народные, образцовые и заслуженные ансамбли и хоры. Среди артистов — лауреаты, победители всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, рассказала «360» начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью Ирина Костышина.

«Невероятный уровень, который год от года показывают наши коллективы, потому что уровень растет, планка растет. <…> Коллективов много, коллективы разной направленности у нас, они выступают не только в Московской области, но и за ее пределами», - поделилась Костышина.

Выступили и звезды Дмитрова - заслуженный коллектив народного творчества «Дмитровские рожечники». Они представили разнообразный репертуар от старинных наигрышей на рожках до современных авторских песен.

«Сегодня в удивительном зрительном зале замечательного дома культуры, который находится в микрорайоне ДЗФС, проходит уникальный концерт. <…> Такой концерт мы проводим второй раз, идея родилась в прошлом году, более трех часов шел концерт, ни один человек не покинул зрительный зал», - рассказала Костышина.

На площадке собрались самые лучшие и талантливые музыканты, танцоры и вокалисты. Такой сонм талантов собирается только на значимых мероприятиях несколько раз в год - на сцену Дмитровского ДК вышли лауреаты, победители международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Выступали камерный ансамбль скрипачей, духовой оркестр «Ретро», джазовый ансамбль «Экспромт», русская песня в исполнении хора «Лебедушка», Дмитровские рожечники и танцевальные коллективы.

Концерты Дмитров
30 октября 2023, 20:45
Первые операции по установке кардиостимуляторов провели в Сосудистом центре Дубны
unsplash.com
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В Сосудистом центре ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне провели первые операции по имплантации кардиостимуляторов. Медучреждение полностью оснащено всем необходимым для таких процедур.

Одним из первых пациентов, которому успешно имплантировали кардиостимулятор в Дубне, стал Олег Щавелев. Он поделился, что в 80 лет столкнулся с одышкой, также мужчине стало труднее ходить. Врачи рекомендовали установить кардиостимулятор в Москве, однако добраться до столицы пожилому человеку было сложно.

«Был звонок, мне сказали - теперь можно в Дубне», - рассказал он.

Операция по установке имплантата прошла успешно. Сейчас Сосудистый центр полностью оснащен всем необходимым - в медучреждении есть стимуляторы разного ранга, отметил руководитель лечебного заведения Виталий Андреев.

«Также мы идем следующим шагом к имплантации трехкамерного стимулятора, который будет имплантироваться уже при более серьезных нарушениях ритма», - добавил он.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров ранее отметил успехи наукограда в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что Сосудистый центр оснащен новейшем оборудованием. Также было принято решение о включении медучреждения в маршрутизацию Московской области.

Дубна Врачи Медицина
30 октября 2023, 18:55
Более 180 тысяч упаковок лекарств поставили в Подмосковье по офсетному контракту с 2022 года
Unsplash
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С начала 2022 года в медорганизации Подмосковья поставляют лекарства по офсетному контракту. Так, за это время больницы получили более 180 тысяч упаковок препаратов на общую сумму 380 миллионов рублей.

«В условиях импортозамещения это очень важно, так как все препараты производятся инвестором в Подмосковье на площадке ОЭЗ „Дубна“, и мы уверены в сроках поставки, а также в их стоимости», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что Минздрав Московской области заключил два контракта со встречными инвестиционными обязательствами. Согласно условиям, ведомству поставляются жизненно важные лекарственных препараты.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Медицина
30 октября 2023, 18:42
Сотрудники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии отметили профессиональный праздник
Росгвардия Московской области
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Сотрудники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии отметили профессиональный праздник 29 октября. С 71-й годовщиной личный состав поздравил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Он выразил благодарность за решительность, профессионализм и готовность прийти на помощь оказавшимся в беде людям. Глава ведомства также подчеркнул, что личный состав службы вносит заметный вклад в достижение целей СВО. Сейчас под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 840 тысяч мест проживания граждан.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия

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