Финал областного диктанта для иностранных граждан прошел в Подольске

Мероприятие организовали в рамках программы по сохранению и поддержке русского языка как государственного в России «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Московской области» на 2023–2027 годы.

Ранее в Электростали, Химках, Чехове, Ногинске и Дзержинском прошли отборочные туры, в которых приняли участие более 100 иностранцев от 10 до 30 лет. Победители пяти отборочных этапов соревновались в финале, из 20 человек выбрали 10 победителей.

«Если честно, я стеснялся и не хотел ехать на финальный этап, но я очень доволен, что я приехал, а не остался дома. У меня была возможность еще раз проверить свои знания и навыки русского языка. А еще я рад, что я стал одним из 10 победителей!» - поделился финалист.

Диктант проводили в Мусульманском центре «Рахман» в микрорайоне Климовск.