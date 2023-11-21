Финал кулинарного конкурса прошел на площадке колледжа «Подмосковье»

Чуть меньше чем за час команды должны были приготовить по два блюда - закуски и салаты. На конкурс были приглашены в качестве бренд-шеф ресторанов «Легенда» и «Де бассу», а также ведущий кулинарного шоу Антон Калер. Они оценивали конкурсантов в следующем порядке: вкус, эстетический вид, время приготовления, чистота рабочего места, соблюдение санитарных норм.

«На базе нашего колледжа „Подмосковье“ проходят десятки различных конкурсов, но этот особенный. В нем участвуют не профессионалы, а дети из семейных центров, попавших в трудную жизненную ситуацию. По итогам конкурса никто не остался без внимания. Все участники награждены грамотами и подарками», - дала комментарий директор колледжа Антонина Юдина.

По итогам конкурса золотую медаль забрала команда из Красногорского семейного центра, серебряную медаль получили участники из Раменского, а бронзу - студенты из Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников.

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