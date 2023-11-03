Минтранс Подмосковья: более 300 нелегальных такси выявили у аэропортов с начала года

Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля и правоохранительные органы провели рейды у аэропортов. В ходе проверок удалось выявить около 320 нелегальных перевозчиков с начала года.

«Как правило, в связи с интенсивным пассажиропотоком и высоким спросом большая доля нелегальных водителей такси приходится на аэропорты, остановки общественного транспорта и стоянки рядом с ж/д станциями. В настоящее время инспекторы проводят рейды рядом с аэропортами», - рассказала начальник УРАТК Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

За десять месяцев у аэропорта Шереметьево выявили 120 нарушителей, у Домодедово - 101, у Жуковского - 34. Все транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки.

Пассажирам напоминают, что использование услуг нелегальных такси небезопасно - водители не имеют необходимый опыт вождения, разрешение на услуги и не проходят медицинский осмотр и технический осмотр на авто. Проверить легальность такси можно на сайте.

Подмосковные дороги отремонтировали исключительно с применением новой асфальтобетонной смеси в этом году. Она дольше сохраняет качество и значительно улучшает покрытие. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году обновили более 1,5 тысячи километров трасс.

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