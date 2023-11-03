Финал конкурса «Моя классная — самая классная!» прошел в Воскресенске
Финал муниципального конкурса профессионального мастерства «Моя классная — самая классная!» прошел в Воскресенске. Победителям вручили традиционные призы — самовары с тульскими пряниками.
Призеры получили дипломы, цветы, а также традиционные подарки - тульские пряники и самовары.
Первое место в конкурсе профессионалов заняла учитель английского языка, классный руководитель восьмого класса школы № 9 Наталья Клочкова.
Второе место присудили учителю географии и классному руководителю восьмого класса в школе № 2 Марии Смарченковой. На третьей строчке оказалась учитель начальных классов школы «Наши традиции» Мария Беспалова.