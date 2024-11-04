04 ноября 2024, 14:46

Финал конкурса красоты пройдет в Люберцах 8 декабря

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В культурном центре «Дом офицеров» городского округа Люберцы завершился отборочный этап конкурса «Люберецкая краса 2024». В финал, который пройдет в муниципалитете 8 декабря, вышли 10 участниц.

Организовали мероприятие «Молодая Гвардия Единой России» и администрация городского округа.

По словам председателя конкурса, исполняющей обязанности руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Анны Лисак, на отборочном этапе выбрали 10 финалисток.

«Каждая из участниц рассказала о себе, своих достижениях, поделилась взглядами на жизнь, ответила на непростые вопросы судей. Всего на конкурс поступили порядка 20 заявок», - добавила она.

Анна Лисак также рассказала, что сейчас конкурсантки начнут готовиться к финалу. Их ждут занятия, мастер-классы, тренинги, которые помогут девушкам раскрыть потенциал и таланты.

В культурно-просветительском центре городского округа Люберцы на проспекте Гагарина, дом № 19, 8 декабря состоится финал конкурса.

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Люберцы Фестивали конкурсы
04 ноября 2024, 14:35
Чемпионат Московской области по самбо прошел в Люберцах
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Во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы состоялся чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин. Участниками состязаний стали более сотни спортсменов из городов региона.

По словам главы муниципалитета Владимира Волкова, Люберцы на соревнованиях представили 13 самбистов.

«Спортсмены показали красивую борьбу и яркие поединки», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Спортсмены выступили в 16 весовых категориях: по восемь у мужчин и женщин.

«Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Центрального федерального округа, который пройдет с 20 по 22 декабря в Рязани», - отметил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Всех причастных на мероприятии поздравили с прошедшим Днем тренера. Одному из первых наставников по самбо в Люберцах Анатолию Полякову в подарок вручили зимнюю спортивную экипировку.

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Спортсмены Люберцы
04 ноября 2024, 14:16
Владислав Мурашов поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Зампред правительства Подмосковья, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он отметил, что Россия обладает богатой историей и многовековыми культурными традициями.

По словам Мурашова, именно благодаря сплоченности, самоотверженности и любви к Родине Россия на протяжении своей истории неоднократно достигала значительных успехов и амбициозных целей.

«Единение должно быть во всем: в общих целях, приоритетах и в работе», - подчеркнул Мурашов.

Он отметил важность совместных усилий сотрудников министерства, управляющих компаний, коммунальных служб и предприятий, занимающихся вывозом и переработкой отходов, для достижения благополучия жителей региона.

Мурашов добавил, что, как и в прошлом, сегодня народ сталкивается с серьезными вызовами.

«Желаем каждому жителю нашей необъятной Родины не забывать подвиги наших предков и продолжать двигаться только вперед. С праздником, россияне!» - подытожил Мурашов.

Праздники Россия
04 ноября 2024, 12:42
Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 6 ноября
Медиасток.рф
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Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области не зафиксировали возгораний за минувшие сутки. В ведомстве добавили, что 4, 5 и 6 ноября по всей области ожидается первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит 1-2 градуса, а ночью она опустится до минус 1-3 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременные снегопады.

Наши предки тщательно готовились к празднику Казанской Божьей Матери. Они пекли пироги, а также готовили разнообразные блюда для праздничного стола.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб на территории России. Своевременная передача информации поможет защитить леса региона от пожаров.

Лесные пожары Погода
04 ноября 2024, 12:41
Еще две тропы благоустроили в Подольске по губернаторской программе
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В Подольске благоустроили еще две народные тропы на Пахринском проезде и построили две линии уличного освещения в микрорайоне Львовский и в деревне Алтухово. Работы выполнили в рамках губернаторской программы и муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Дорожки благоустроили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком». Тропы длиной 20 и 130 метров находятся вблизи дома № 12 на Пахринском проезде. Это последние из 24 объектов, которые привели в порядок в этом году.

«Приступили к работам на этих локациях сразу после замены трубопроводов. Также построили две линии уличного освещения в рамках муниципальной программы „Формирование современной комфортной городской среды“. Одну - от Старосимферопольского шоссе до улицы Железнодорожной в микрорайоне Львовский, а вторую - в деревне Алтухово от Старосимферопольского шоссе до поселка радиоцентра „Романцево“», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Общая протяженность линий составила около 1,5 километров. Адреса выбирали по обращениям жителей, которые поступали на выездных администрациях. Линия в деревне Алтухово набрала больше всего голосов на портале «Добродел».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск

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