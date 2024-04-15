Финал кибертурнира «Битва школ» прошел в Химках

Золото кибертурнира досталось команде Aquiver из Аэрокосмического лицея. Участники соревнований поделились эмоциями.

«Каждый турнир для меня - возможность показать себя, конечно, настрой только на победу. Долгие тренировки, разработка стратегии - без этого невозможно ни одно состязание. Также нравится изучать тактику соперника, это всегда интересно», - рассказал игрок команды Aquiver Владимир Никольцев.

Серебро состязаний выиграл коллектив Team Nagien из школы «Триумф», третье место разделили сборные из гимназии № 9 и школы № 1.

«Химкинская „Битва школ“ - самый масштабный кибертурнир в Подмосковье. Впервые мы провели его еще в прошлом году по инициативе наших школьников. В финале сразились лучшие. Ребята заранее продумали тактику и стратегию своей игры. Победителей наградим уже на этой неделе», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Объект доступен для жителей с 1 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».