Финал «Гагаринских чтений» прошел в Люберцах

Конкурс направлен на формирование национального самосознания студентов, чувства патриотизма и гордости за свою страну. Члены жюри оценили все представленные работы, пропустив во второй этап 43 из них.

По итогам конкурса 12 участников получили дипломы первой степени, пять участников - дипломы второй степени и три участника - третьей степени.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

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