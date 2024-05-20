Финал футбольного турнира «Кожаный мяч» пройдет в Подольске

Волоколамск впервые присоединился к популярному областному фестивалю «Город танцует в парках». В городе начался второй сезон проекта.

Гостей танцевального фестиваля в Волоколамске ждал профессиональный звук, мастерски выставленный свет, зажигательная музыка, дым и спецэффекты.

«Мы в предвкушении сезона. Нас порадовала погода: солнышко, голубое небо, не жарко, комары не кусают, Волоколамск - приятнейший город. Мы в Волоколамске впервые, мы только начали наш 1-й конкурсный день, поэтому для меня здесь праздничное премьерное ощущение», - поделился художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

Звездный состав жюри конкурса не только выявлял лучшие танцевальные коллективы, но и дал каждому обратную связь. Для закрепления полученного опыта лучшие танцоры проекта представили свои фирменные номера и провели мастер-классы для всех желающих.

«Одна из площадок проекта, который приносит радость, сегодня - в нашем городском парке. Здесь принимают участие наши соседи - Восход, Шаховская, Лотошино и, конечно же, команда из Волоколамска», - рассказала исполняющая обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Гостей танцевального фестиваля в Волоколамске ждал профессиональный звук, мастерски выставленный свет, зажигательная музыка, дым и спецэффекты.

«Мы в предвкушении сезона. Нас порадовала погода: солнышко, голубое небо, не жарко, комары не кусают, Волоколамск - приятнейший город. Мы в Волоколамске впервые, мы только начали наш 1-й конкурсный день, поэтому для меня здесь праздничное премьерное ощущение», - поделился художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

Звездный состав жюри конкурса не только выявлял лучшие танцевальные коллективы, но и дал каждому обратную связь. Для закрепления полученного опыта лучшие танцоры проекта представили свои фирменные номера и провели мастер-классы для всех желающих.

«Одна из площадок проекта, который приносит радость, сегодня - в нашем городском парке. Здесь принимают участие наши соседи - Восход, Шаховская, Лотошино и, конечно же, команда из Волоколамска», - рассказала исполняющая обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Отборочные туры пройдут в 30 парках Подмосковья, и первым коллективом-участником финала стали представители Волоколамска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Отборочные туры пройдут в 30 парках Подмосковья, и первым коллективом-участником финала стали представители Волоколамска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.