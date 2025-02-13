Финал чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Красногорске в выходные
Финальный этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске 15 и 16 февраля. На время соревнований будут перекрыты несколько улиц города.
Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщило, что на чемпионате выступят лучшие гонщики России.
Дети до семи лет смогут посетить мероприятие бесплатно, остальным желающим придется купить билеты.
Жителей Красногорска предупредили, что в выходные с 10:00 до 21:00 будут перекрыты улицы Маяковского и Пионерская. Движения на улице Советская не будет с 00:00 до 21:00.