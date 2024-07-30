30 июля 2024, 09:43

Финал чемпионата России по эндуро прошел в Зарайске

Телеканал «360»
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В Зарайске прошел чемпионат России по эндуро. В Подмосковье приехали спортсмены из Калининграда, Тамбова, Москвы, Челябинска и других городов страны.

В среднем на один круг у спортсменов уходило полтора часа, а по условиям чемпионата им предстояло проехать два таких круга.

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Первые два этапа чемпионата гонщики откатали в Кемеровской области, в итоге до финала из 150 райдеров дошли только 30. Им предстояло преодолеть 23 километра трассы через лес, ручьи и поля, а также проехать один из самых сложных в России спецучастков - стадион.

По словам организатора соревнований Андрея Леонова, на трассе участникам предстояло преодолеть множество препятствий: баллоны, большие и качающиеся бревна, заезды на стенки и многое другое.

Спортсменов разделили на группы в зависимости от кубатуры двигателя мотоциклов. На старт вышли как чемпионы России, Европы, так и начинающие спортсмены.

Спортсмены Мотоциклы Зарайск
30 июля 2024, 10:12
Приток реки Учи очистили от мусора в микрорайоне Кавезино в Пушкино
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На территории городского округа Пушкино прошла акция «Вода России». Глава городского округа Максим Красноцветов и депутат Московской областной думы Михаил Жданов вместе с жителями очистили приток реки Учи от мусора и сухих веток.

Неравнодушные жители совместно с депутатом Московской областной думы и главой округа приняли участие во всероссийской акции по очистке объектов «Вода России». Более 500 метров территории ручья, притока реки Учи, протекающего в микрорайоне Кавезино, очистили от травы, сухой поросли, мусора и покрышек.

«Проведена большая работа. Искренне благодарю всех за участие и неравнодушное отношение к вопросам экологии. Собрано порядка 200 кубических метров мусора и сухостоя. В акции приняли участие около 50 человек», - поделился глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

Акция «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» по инициативе министерства природы. За 10 лет более 9,5 миллионов участников из 89 регионов страны очистили свыше 10 тысяч водоемов и собрали около 11 миллионов мешков мусора.

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Пушкино Экология
30 июля 2024, 10:07
Свыше 200 дольщиков переедут в новостройку в ЖК «Благовест» в Сергиевом Посаде
Министерство жилищной политики Московской области
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Свыше 200 дольщиков получат ключи от квартир в жилом комплексе «Благовест» в Сергиевом Посаде. Акты приема-передачи недвижимости уже подписали 213 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, всего новоселье отметят 227 дольщиков.

Строительство комплекса началось в 2012 году. Из-за финансовых трудностей работы приостановили и возобновили в 2021-м при участии Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

«Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия», - отметили в ведомстве.

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Строительство Сергиев Посад Дольщики
30 июля 2024, 02:37
Жители Мытищ исполнят песни в рамках проекта «Открытый микрофон» 3 августа
Unsplash
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Жители Мытищ смогут выйти на сцену ДК «Яуза» и исполнить песню в рамках мероприятия «Открытый Микрофон» 3 августа. Для участия нужно отправить видео своего выступления и заполнить заявку.

Участники смогут не только проявить себя в вокальном исполнении, но и интересно провести время.

Музыкальное мероприятие «Открытый микрофон» пройдет в доме культуры «Яуза» в Мытищах 3 августа в 17:00 по адресу: парк Мира, Амфитеатр.

Для участия нужно зарегистрироваться, указав: фамилию, имя и отчество, возраст, название музыкальной композиции, хронометраж, ссылку на оригинал песни, прислать видео, где участник исполняет любую музыкальную песню, указать опыт выступления на сцене. Заявку можно отправить через Whatsapp по номеру 8 (985) 279-45-36.

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Мытищи Концерты
30 июля 2024, 02:21
Неделю грудного вскармливания проведут в роддоме Мытищ с 29 июля
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Неделю популяризации грудного вскармливания организовали в Мытищинском роддоме с 29 июля по 4 августа. Проходит она по инициативе Министерства здравоохранения.

Родильный дом в Мытищах каждый год проводит тематическую неделю по грудному вскармливанию. В этот раз ее назвали «Неделей грудного вскармливания в Мытищах - для всех сторонников и противников!».

Накануне мероприятия в прошлый четверг для мам организовали занятия Школы матери под руководством заведующей отделением новорожденных Веры Крикуновой и специалистов по грудному вскармливанию Оксаны Сулим и Марины Чураковой.

Следующая встреча пройдет на свежем воздухе 1 августа. Лекторами выступят врачи-неонатологи отделения новорожденных Наталья Коркина и Ольга Халимова, а также консультанты по грудному вскармливанию Оксана Сулим и Марина Чуракова.

Больше информацию по теме можно узнать в телеграм-канале «Роды в Мытищах».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Мытищи

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