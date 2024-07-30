Финал чемпионата России по эндуро прошел в Зарайске

В среднем на один круг у спортсменов уходило полтора часа, а по условиям чемпионата им предстояло проехать два таких круга.

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Первые два этапа чемпионата гонщики откатали в Кемеровской области, в итоге до финала из 150 райдеров дошли только 30. Им предстояло преодолеть 23 километра трассы через лес, ручьи и поля, а также проехать один из самых сложных в России спецучастков - стадион.

По словам организатора соревнований Андрея Леонова, на трассе участникам предстояло преодолеть множество препятствий: баллоны, большие и качающиеся бревна, заезды на стенки и многое другое.

Спортсменов разделили на группы в зависимости от кубатуры двигателя мотоциклов. На старт вышли как чемпионы России, Европы, так и начинающие спортсмены.