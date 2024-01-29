Фильм телеканала «360» о волонтерах Донбасса вошел в программу кинофестиваля «RT.Док: Время героев»

«Фильмы фестиваля - это летопись того, что происходило последние два года, это истории, снятые бесстрашными военкорами о наших героях, бойцах, рискующих самым ценным - собственными жизнями», - отметила генеральный продюсер «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

Еще одна премьера фестиваля - фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера». Это эксклюзив телеканала RT, в котором бывший американский офицер Скотт Беннетт отправился в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее на фронте.

Эти и другие документальные ленты можно будет посмотреть бесплатно. Посещение всех мероприятий кинофестиваля свободное, но понадобится предварительная регистрация на сайте rtfestival.ru.

В декабре 2023 года кинорежиссер, сценарист и актер Никита Михалков стал почетным гражданином Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев присвоил ему звание и отметил, что он человек с большой буквы, вносящий значимую лепту в развитие культуры и работу с подрастающим поколением.

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Фестиваль откроется 23 февраля премьерой фильма Клима Поплавского «Военкоры-3: он молится на языке Бога». Это лента о работе корреспондента RT Саргона Хадая, чьи репортажи регулярно выходят из самого пекла сражений.

«Наш герой позволил пробыть с ним полторы недели и показал, как выглядит его повседневный труд», - рассказал автор и режиссер фильма Клим Поплавский.

Еще одна работа, которая вошла в программу кинофестиваля, - это лента «Неравнодушные» от телеканала «360». Документальный фильм Андрея Купарева рассказывает о жителях Подмосковья и Донбасса, которые объединились для общей победы. Съемочная группа побывала на новых территориях России и встретилась с теми, кто находится на передовой.