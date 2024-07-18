Фильм «Летучий корабль» покажут в парках Балашихи 20 июля

Сеансы в парках Балашихи и других муниципалитетов проходят в рамках проекта «Кинопарк» от креативного бюро «Регион» и Министерства культуры и туризма Московской области при партнерстве с «Движением первых». Этот проект стартовал в 2016 году в Подмосковье в рамках проведения Года российского кино.

В репертуаре летних кинопоказов «Летучий корабль», «Катя-Катя», «Он+Она», «Иван Семенов. Большой поход», а также картины, которые давно стали классикой советского кинематографа: «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Искренне ваш…», «Человек с бульвара Капуцинов». В июле кинопоказы состоятся на 33 площадках в 18 городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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