Фильм «Дух Байкала» показали в парке Толстого в Химках

Бесплатные кинопоказы на открытом воздухе проходят в Химках в рамках регионального проекта «Кинопарк». Фильмы транслируют на большом экране в парках и на других открытых площадках. Каталог состоит из современных российских картин, мультфильмов, а также советского кинематографа.

«Дух Байкала» - это семейная драма. Ребенок потерял маму, и отец решает отвезти его в гости к дедушке. Они отправляются на рыбалку, попадают в пургу и теряются на льду самого большого озера в мире. Любовь и сила Байкала помогают им выбраться из снежного плена.

Бесплатные кинопоказы - это отличная возможность интересно провести время с семьей и посмотреть качественные фильмы.

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