07 июля 2024, 10:50

Фильм «Дух Байкала» показали в парке Толстого в Химках

Читайте нас в: Google Новости

Жители и гости городского округа Химки увидели экранизацию фильма «Дух Байкала». Сюжет основан на реальных событиях. Показ киноленты прошел в парке Толстого в Химках.

Бесплатные кинопоказы на открытом воздухе проходят в Химках в рамках регионального проекта «Кинопарк». Фильмы транслируют на большом экране в парках и на других открытых площадках. Каталог состоит из современных российских картин, мультфильмов, а также советского кинематографа.

«Дух Байкала» - это семейная драма. Ребенок потерял маму, и отец решает отвезти его в гости к дедушке. Они отправляются на рыбалку, попадают в пургу и теряются на льду самого большого озера в мире. Любовь и сила Байкала помогают им выбраться из снежного плена.

Бесплатные кинопоказы - это отличная возможность интересно провести время с семьей и посмотреть качественные фильмы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Кино Фильмы Парки
06 июля 2024, 21:31
Восьми юным жителям Чехова впервые вручили паспорта
пресс-служба администрации г.о. Чехов
Читайте нас в: Google Новости
Церемония вручения паспортов ребятам из Чехова прошла во Дворце спорта «Олимпийский». Глава округа Михаил Собакин поздравил ребят с этим важным событием.

Вместе с ребятами отметить это событие пришли их родные и близкие. Кроме паспортов юным гражданам России подарили сувенирную продукцию с логотипом города и конституцию Российской Федерации.

«Я желаю вам учиться и добиваться высоких целей. Наш Президент Владимир Путин отметил, что будущее России за вашим поколением. Относитесь бережно к выданному документу, достойно несите высокое звание гражданина Российской Федерации. Желаю здоровья и успехов на жизненном пути», - отметил глава округа Михаил Собакин.

Вместе с главой муниципалитета подарки юным патриотам вручала почетная жительница округа, труженица тыла Лидия Тестоедова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Чехов
06 июля 2024, 18:01
Параспортсмены из Химок победили на Кубке России по стрельбе из лука
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники спортивной школы «Химки» завоевали несколько наград на Кубке России по стрельбе из лука. Состязания прошли в Тульской области на тренировочной базе «Ока».

Среди участников - параспортсмены из 19 субъектов России. Химкинские спортсмены победили в нескольких дисциплинах. В командных первенствах золото в копилку школы принесли Константин Донской и Иван Козлов. В категории «блочный лук» второе место завоевали Анастасия Джиоева и Александра Косякова. А в личных состязаниях в этой же дисциплине второе место досталось Елене Крутовой.

В программе Паралимпийских летних игр стрельба из лука - одна из самых старых дисциплин.

Она входила в программу первых летних игр в 1960 году в Риме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
06 июля 2024, 17:42
Чествование лучших выпускников школ прошло в Дмитрове
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Из 11-х классов школ Дмитровского округа выпустились 639 юношей и девушек. Лучших из них наградили на торжественной церемонии.

В этом году в Дмитрове медаль «За особые успехи в учении» получили 137 медалистов. Также в округе есть девять стобалльников и один мультистобалльник. С успешным окончанием школы их поздравил глава округа Илья Поночевный. Он вручил выпускникам благодарственные письма и награды.

«Вы успешно прошли ЕГЭ и сейчас вступаете в самостоятельную взрослую жизнь. Какой она будет, насколько легко и интересно будет по ней идти - зависит от вас. Но уверен, что те знания, которые вы получили в школе, станут для вас надежной основой и теми парусами, под которыми идти вперед будет легче и увереннее. Ребята, вы - гордость Дмитровского края. И мы нуждаемся в таких, как вы: молодых, перспективных, с горящими глазами и желанием делать мир вокруг себя лучше», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Выпускников также поздравили начальник управления образования Татьяна Малинникова, благочинный Дмитровского церковного округа протоирей Афанасий Черногуз и депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники Дмитров
06 июля 2024, 17:26
Комплексное благоустройство проведут в микрорайоне Москвич в Лобне летом
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Встречу в формате выездной администрации провели в лесопарке Лобни. На ней обсудили в том числе и ход благоустройства в микрорайоне Москвич.

Выездная администрация в летнем формате прошла на открытой площадке - в Лобненском лесопарке. Все жители могли задать интересующие их вопросы главе округа Анне Кротовой.

Обсудили собравшиеся и благоустройство самого лесопарка. Работы тут провели в прошлом году по региональной программе «Парки в лесу». Здесь проложили тропинки, велосипедную и лыжную трассы, установили детские и спортивные площадки, открыли кафе и прокат и обустроили парковку.

Внимание во время разговора уделили и обращениям жителей микрорайона Москвич. В этом направлении, отметила Анна Кротова, уже проведена большая работа. Старые дома уже ремонтируют, а самые ветхие признают аварийными. За лето здесь приведут в порядок дороги, спилят сухие деревья, модернизируют детские и контейнерные площадки и установят дополнительные камеры видеонаблюдения.

Отметим, что вопросы жители Лобни могут задавать и в социальных сетях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Парки

Новости по теме