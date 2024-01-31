Филипп Науменко стал главой городского округа Реутов

Более 1,8 тысячи автоматически сформированных продлений разрешений на строительство нежилых объектов в Московской области были направлены в РПГУ Главгосстройнадзором Московской области. Застройщики получат пуш-уведомления в своих личных кабинетах.

Ранее Главгосстройнадзор Московской области внес поправки в Постановление Правительства № 296/12, согласно которому автоматически продлеваются все разрешения на строительство на 12 месяцев, срок которых истекает в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что ряд изменений коснулся нежилых объектов. Теперь для продления разрешения на строительство не требуется подтверждение начала строительства.

«Также в некоторых случаях не нужно вносить изменения в разрешение на строительство, если параметры объекта не изменились и проектная документация соответствует градрегламентам», - указал Артур Гарибян.

По всем вопросам, связанным с продлением и оформлением разрешительной документации, можно обратиться в центр содействия строительства при правительстве Московской области, где персональный менеджер окажет необходимые консультации и помощь в оформлении документов абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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