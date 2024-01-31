31 января 2024, 15:11

Филипп Науменко стал главой городского округа Реутов

Главное управление территориальной политики Московской области
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Филипп Науменко возглавил городской округ Реутов в Подмосковье. Его избрали на заседании Совета депутатов.

Как сообщили в министерстве территориальной политики Подмосковья, Филипп Науменко стал руководителем администрации Реутова по результатам конкурса. Ранее на этой должности был Станислав Каторов, который теперь возглавляет Ленинский округ.

В декабре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о кадровых изменениях в пяти округах. Они коснулись Жуковского, Реутова, Ленинского округа, Черноголовки и Серпухова.

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Реутов
31 января 2024, 15:17
Парк в Пушкино стал одним из самых популярных в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
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Самые популярные парки недели в городах с населением от 100 до 200 тысяч человек назвали в региональном министерстве благоустройства. Больше всего посетителей за этот период насчитали в Пушкинском центральном парке — в нем побывали 50 тысяч человек.

Как рассказали в ведомстве, в топ популярных парков также вошли «Фабричный» в Истре, где отдохнули 32 тысячи гостей и «Сестрорецкий» в Клину с показателем 22 тысячи посещений. Еще 18 тысяч побывали в «Елочках» в Домодедове и 16 тысяч в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего за неделю подмосковные парки посетили 1,2 миллиона человек.

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Благоустройство Парки
31 января 2024, 15:09
Почти 2 тысячи разрешений на нежилое строительство автоматически продлили на «Госуслугах» Подмосковья
Главгосстройнадзор МО
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Более 1,8 тысячи автоматически сформированных продлений разрешений на строительство нежилых объектов в Московской области были направлены в РПГУ Главгосстройнадзором Московской области. Застройщики получат пуш-уведомления в своих личных кабинетах.

Ранее Главгосстройнадзор Московской области внес поправки в Постановление Правительства № 296/12, согласно которому автоматически продлеваются все разрешения на строительство на 12 месяцев, срок которых истекает в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что ряд изменений коснулся нежилых объектов. Теперь для продления разрешения на строительство не требуется подтверждение начала строительства.

«Также в некоторых случаях не нужно вносить изменения в разрешение на строительство, если параметры объекта не изменились и проектная документация соответствует градрегламентам», - указал Артур Гарибян.

По всем вопросам, связанным с продлением и оформлением разрешительной документации, можно обратиться в центр содействия строительства при правительстве Московской области, где персональный менеджер окажет необходимые консультации и помощь в оформлении документов абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Строительство Госуслуги
31 января 2024, 15:08
Поликлинику в поселке Старый Городок капитально отремонтируют к концу марта
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Капитальный ремонт поликлиники в Старом Городке ведется в две смены. При этом прием пациентов не останавливается. Работы завершат к концу марта.

Подрядная организация отремонтировала кровлю, систему отопления, сантехнику и электрику на втором этаже. Следующий этап - обновление первого этажа здания.

«Здесь почти все готово. Со дня на день врачи начнут переезжать в обновленные кабинеты, чтобы начать принимать там пациентов уже со следующей недели. Далее строители приступят к ремонту первого этажа. Работы будут вестись в две смены. Держим ход капитального ремонта на контроле», - сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Напомним, медучреждение входит в структуру Одинцовской областной больницы. Оно рассчитано на 350 посещений в смену. К поликлинике прикреплено более шести тысяч жителей. Прием ведут терапевт, фельдшер, взрослые и детские стоматологи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца 2024 года. Он также рассказал о строительстве новых объектов и модернизации устаревших.

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Одинцово Поликлиники Ремонтные работы
31 января 2024, 14:47
Омбудсмен Фаевская проведет совместные с ассоциацией юристов России консультации для жителей Подмосковья
Пресс-служба Уполномоченного
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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и председатель Московского областного отделения ассоциации юристов Алексей Галоганов подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут проводить совместные мероприятия, нацеленные на повышение правовой грамотности граждан.

Ирина Фаевская подчеркнула, что одной из главных задач подписанного соглашения о сотрудничестве является правовое просвещение жителей Подмосковья.

«Чем лучше информированы люди о своих правах и обязанностях, тем активнее они могут защищать свои интересы и предотвращать нарушения», - добавила Ирина Фаевская.

Ирина Фаевская и Алексей Галоганов, помимо проведения мероприятий по повышению правовой грамотности, будут оказывать консультации участникам спецоперации и членам их семей. Они совершат ряд рабочих выездов в военные госпиталя, где раненые бойцы проходят лечение и реабилитацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники отечества». За время его существования туда обратились за помощью свыше пяти тысяч человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Поликлиники Ремонтные работы

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