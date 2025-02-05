Филиал Национального центра эпидемиологии и микробиологии построят в Серпухове

Проект реализуется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

На встрече с заместителем директора научного центра Павлом Вандышевым обсуждались ключевые этапы реализации проекта, а также планы по его дальнейшему развитию.

Научно-исследовательский центр имени Гамалеи является одним из старейших учреждений России в своей области. Его ученые занимаются изучением фундаментальных проблем эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, а также инфекционной иммунологии. Центр известен своими передовыми научными разработками, которые находят применение как в России, так и за рубежом.

«Отрадно, что наукоград Серпухов становится площадкой для привлечения лучших медицинских учреждений страны, работающих в сфере научных исследований. Министерство здравоохранения Российской Федерации уже дало положительное заключение на строительство объекта на территории нашего округа», - отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи будет плодотворным и принесет значительный вклад в развитие российской науки.