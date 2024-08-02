Филиал МГТУ имени Баумана в Мытищах трудоустроит студентов

Встреча с представителями кадрового центра Московской области прошла в филиале МГТУ имени Баумана в Мытищах.

«Соглашение, которое мы подписали, даст нам больше возможностей и увеличит спектр предприятий, на которые могут трудоустроиться наши студенты, в том числе и в период обучения» , – отметил заместитель директора мытищинского филиала МГТУ имени Баумана по экономике и финансам Евгений Комаров.

Университет планирует в будущем подписать также соглашения о сотрудничестве с акционерным обществом «Метровагонмаш». Это необходимо для реализации совместных проектов и трудоустройства выпускников по специальности.

Ранее в Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам. В 2024 году университет окончили более 800 молодых специалистов.

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