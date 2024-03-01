Фигуристы Кацалапов и Синицина выступили на открытии ледового дворца в Волоколамске

Спортсменов представил почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев. Он рассказал, что родился в Волоколамске в 1941 году, поэтому с радостью посетил город в день открытия первого ледового дворца.

«Мы приехали не с пустыми руками, привезли вам звезд фигурного катания. Это действительно выдающиеся спортсмены - Синицына и Кацалапов. Честь им и хвала, что они сразу согласились приехать на это мероприятие. Открытие дворца спорта - это большое событие», - сказал Писеев.

Кацапалов и Синицина изящно выпорхнули на лед и откатали красивое показательное выступление. Жители города снимали номер на камеры, а после еще несколько минут непрерывно аплодировали спортсменам. Многие дети позже сказали, что хотели бы посещать секцию и тоже стать фигуристами.

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