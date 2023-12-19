19 декабря 2023, 14:30

Фигуристы из Одинцова стали победителями соревнований «Кубок Дружбы» в Минске

Unsplash
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Юные фигуристы из Одинцова успешно выступили на соревнованиях «Кубок Дружбы» в Минске. Четверо ребят стали победителями турнира.

Международный турнир проходил в столице Белоруссии с 6 по 9 декабря. Одинцовские спортсмены показали высокие результаты.

«Наши юные танцоры на льду показали очень хороший результат. Победителями стали Кира Старчиков и Иван Скорых - 3-ий спортивный разряд, Александра Зотова и Максим Абрамов - 2-й спортивный разряд», - рассказал директор спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Подготовила ребят к соревнованиям тренер Ксения Конкина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Одинцово Фигурное катание Дети
19 декабря 2023, 15:59
Бизнес-конференция по вопросам сотрудничества с Китаем и странами БРИКС пройдет в Лобне
Unsplash
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Конференцию «Бизнес с Китаем и странами БРИКС. Государственные меры поддержки экспорта для предпринимателей Московской области» проведут в Лобне 22 декабря. Участие в ней примут представители Торгово-экономической делегации из Китая.

Конференцию организует администрация городского округа Лобня совместно с местной Торгово-промышленной палатой.

Спикерами станут компании-члены Российско-Китайской палаты, представители комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Агентства инвестиционного развития Московской области. Еще одним участником мероприятия станет Торгово-экономическая делегация из Китая.

Гости конференции обсудят особенности ведения бизнеса с Китаем и меры поддержки экспорта для предпринимателей Московской области.

«Цель нашего мероприятия - дать руководителям и специалистам российских компаний актуальную информацию о возможностях работы с Китаем и другими странами, акцентировать внимание на различиях, особенностях, тенденциях в подходе к реализации продукции и продвижению брендов», - рассказали организаторы конференции.

Мероприятие пройдет 22 декабря в 13:00 на площадке Лобненской детской школы искусств по адресу: улица Ленина, 15А. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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Лобня Бизнес Китай БРИКС
19 декабря 2023, 14:35
Итоги конкурса «ЖКХ глазами детей» подведут в Подмосковье 20 декабря
Мин ЖКХ
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Награждение победителей конкурса «ЖКХ глазами детей» состоится в Подмосковье 20 декабря в 14:00. В этом году поступило рекордное количество творческих работ — 1,6 тысячи.

«Ребята рисовали на темы раздельного сбора отходов, чистой воды, капитального ремонта многоквартирных домов, цифрового настоящего и будущего жилищно-коммунального хозяйства», –прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Организаторы отмечают, что большинство рисунков конкурсанты представили в номинациях по раздельному сбору мусора, капремонту многоквартирных домов и оздоровлению Волги. Участие в конкурсе приняли учащиеся с 1 по 11 классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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Дети ЖКХ
19 декабря 2023, 14:29
Праздничный концерт ко Дню Конституции прошел в Одинцовском округе
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Концерт в честь Дня Конституции прошел в культурном центре имени Иосифа Кобзона в Одинцовском округе. Для гостей подготовили большую концертную программу с кинопоказом и выставкой.

Гостям культурного центра показали фильм про Иосифа Кобзона, а после провели экскурсию по экспозиции с личными вещами и нотными рукописями певца. Главным экспонатом был концертный костюм Кобзона.

После начался концерт. Более двух часов артисты и зрители исполняли советские песни. Затем всех пригласили в храм села Успенское, где все желающие смогли познакомиться с историей этого места.

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Одинцово Пенсионеры Концерты
19 декабря 2023, 14:14
Загрязняющее воздух предприятие выявили в Рузе
Фото Минэкологии
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Жители Рузы обратились в Минэкологии Московской области с жалобой на неприятный запах и дым, исходящие от местного предприятия. Инспекторы провели проверку и установили, что на двух земельных участках расположено предприятие по производству изделий из металла и дерева.

«На момент осмотра предприятие работало в штатном режиме, рабочий персонал присутствовал на территории, доступ на которую был ограничен», - заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты выявили, что производственные строения оборудованы системой вытяжки и имеют дымовые трубы на крыше, из которых на момент осмотра шел дым черного цвета. Нарушителю выдали предостережение о недопущении нарушений обязательных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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Экология

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