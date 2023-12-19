Фигуристы из Одинцова стали победителями соревнований «Кубок Дружбы» в Минске

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Конференцию «Бизнес с Китаем и странами БРИКС. Государственные меры поддержки экспорта для предпринимателей Московской области» проведут в Лобне 22 декабря. Участие в ней примут представители Торгово-экономической делегации из Китая.

Конференцию организует администрация городского округа Лобня совместно с местной Торгово-промышленной палатой.

Спикерами станут компании-члены Российско-Китайской палаты, представители комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Агентства инвестиционного развития Московской области. Еще одним участником мероприятия станет Торгово-экономическая делегация из Китая.

Гости конференции обсудят особенности ведения бизнеса с Китаем и меры поддержки экспорта для предпринимателей Московской области.

«Цель нашего мероприятия - дать руководителям и специалистам российских компаний актуальную информацию о возможностях работы с Китаем и другими странами, акцентировать внимание на различиях, особенностях, тенденциях в подходе к реализации продукции и продвижению брендов», - рассказали организаторы конференции.

Мероприятие пройдет 22 декабря в 13:00 на площадке Лобненской детской школы искусств по адресу: улица Ленина, 15А. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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