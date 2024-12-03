03 декабря 2024, 15:55

Фигуристы из Дмитрова победили на областных соревнованиях

Пресс-служба администрации г.о. Дмитровский
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В Дмитрове прошли соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Московской области. В них приняли участие более 60 фигуристов из разных городов Подмосковья.

Соревнования прошли в Центре фигурного катания и керлинга, где участники состязались в одиночном катании в двух группах: спортивных и юношеских разрядах. Дмитровская спортивная школа олимпийского резерва Альберта Демченко показала отличные результаты, завоевав два золота и одну бронзу.

Золотые медали получили Кристина Жукова и Мария Терешкова. Их программы были насыщены сложными элементами и хореографией, что позволило достичь высоких баллов у судей. Александра Ларионова также продемонстрировала отличное катание, несмотря на сильную конкуренцию, и заняла бронзовую медаль.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина выразила гордость за достижения местных спортсменов и отметила их высокий уровень мастерства и целеустремленности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фигурное катание Золото Дмитров
03 декабря 2024, 16:06
Около 200 дефектов детских горок устранили в Подмосковье с января
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Игровые зоны для детей представляют собой крупные комплексы с разнообразными элементами для развлечений, поэтому обеспечение их безопасности становится важнейшей задачей. Постоянный контроль за такими пространствами осуществляют инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В процессе инспекций особое внимание уделяется горкам и материалам, из которых они изготовлены, поскольку это напрямую влияет на безопасность детей. Инспекторы проверяют металлические горки, оценивая их целостность в местах соединений, чтобы исключить риск повреждений. Пластиковые горки, в свою очередь, проверяются на наличие трещин, поскольку такие дефекты могут привести к травмам.

С начала года в Московской области устранено свыше 175 дефектов горок для детей. Наибольшее количество проблем было решено в Одинцове - 39 случаев, Волоколамске - 22 и Лобне - 19.

Если на детских площадках обнаружены поломки, необходимо сообщить об этом в один из территориальных отделов Министерства.

Дети Ремонтные работы
03 декабря 2024, 15:15
Новые меры поддержки для бюджетников утвердили в Солнечногорске
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В городском округе Солнечногорск ввели новые меры поддержки для работников образования, здравоохранения и полиции. Теперь бюджетники могут выкупить у муниципалитета жилое помещение, если они проживают в нем не менее пяти лет на условиях коммерческого найма.

Особенности процедуры разъяснил глава округа Константин Михальков на встрече с жителями в местном отделении «Единой России». Заведующая приемным отделением Солнечногорской больницы Светлана Бочарникова обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом о возможности выкупа жилья в собственность. Она работает в Солнечногорске с 2015 года и сейчас арендует квартиру по договору коммерческого найма.

Константин Михальков подчеркнул, что депутаты поддержали эту инициативу. Теперь наниматели могут рассчитывать на льготу: уменьшение стоимости жилья наполовину, а также возможность рассрочки на срок до пяти лет с кредитной ставкой, равной одной трети от ключевой ставки Центробанка. Это право имеют сотрудники государственных и муниципальных бюджетных учреждений, а также образовательных и дошкольных организаций, чей стаж работы в этих сферах составляет не менее 10 лет.

«Наша цель - создать такие условия, чтобы профессионалы оставались в Солнечногорске, строили свою жизнь здесь и чувствовали поддержку со стороны округа. Мы будем предлагать Совету депутатов внести поправки, которые позволят выкупать квартиры из коммерческого найма даже тем, кто имеет жилье в другом регионе», - отметил Константин Михальков.

До 10 декабря депутаты-члены фракций всех уровней и заместители главы встретятся с жителями в приемной партии «Единая Россия» в Солнечногорске. Они обсудят вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, образования и здравоохранения.

Записаться на прием можно через сайт или по телефонам: 8 (980) 197-10-01 и 8 (495) 106-05-50.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Солнечногорск Врачи Учителя Полиция
03 декабря 2024, 15:08
Камень размером с перепелиное яйцо достали из носа пациентки в Пушкино
Медиасток.рф
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Женщина 63 лет поступила в Пушкинскую больницу имени профессора Розанова с жалобами на затрудненное дыхание, неприятный запах и боль в носу. Диагностика показала, что в пазухе находится инородное тело.

Пациентка не смогла вспомнить, что именно попало ей в нос. Это произошло несколько лет назад, но тогда женщину ничего не беспокоило и к врачам обращаться она не стала. Неприятные ощущения появились не так давно - пару месяцев назад. Боль и выделения стали причиной обращения в больницу.

Во время осмотра врачи обнаружили ринолит - так называемый носовой камень. Он образовался путем длительного налипания слизи на инородное тело, попавшее в нос несколько лет назад.

«Размер этого ринолита был таким, что вытащить его через носовой проход целиком было невозможно. Мы осторожно извлекли его по частям. Операция длилась 40 минут и прошла успешно», - рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Носовое дыхание у пациентки полностью восстановилось. Боль и выделения прошли. Сейчас женщина уже дома и вернулась к привычной жизни.

Больницы Пушкино
03 декабря 2024, 14:45
Подмосковные дзюдоисты выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях
Федерация дзюдо России
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Подмосковные спортсмены выиграли три медали на Кубке России по дзюдо. Они получили золотую, серебряную и бронзовую награды.

Как рассказали в региональном Минспорте, лучший результат в своей весовой категории показал чемпион Европы из Подмосковья Алан Хубецов. В финале он одолел соперника Сергея Скоробогатова, выполнив бросок через бедро.

Серебряную медаль получила Дарья Захарова. Она уступила чемпионке России из Якутии Карине Ефимовой.

Третье почетное место заняла Алана Алборова.

Соревнования прошли в Тюмени с 29 ноября по 1 декабря. В них приняли участие свыше 400 дзюдоистов из 48 регионов.

Спортсмены

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