Фигуристки из Химок стали призерами областного турнира

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Во втором юношеском разряде золото взяла химчанка Агата Кисель, а в третьем - воспитанница школы фигурного катания памяти Людмилы Пахомовой София Зыкова. Виктория Добросудова заняла второй место в первом юношеском разряде. Программу «Юный фигурист» на бронзу откатала Елена Саенко.

«Искренне поздравляю девочек и желаю всегда быть на высоте своих возможностей, талантов, способностей. Пусть ваше стремление непременно знаменуется победой. Желаю сил, энтузиазма и бесконечной веры в себя», - поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

Напомним, что ранее ученица спортивной школы по зимним видам спорта выступила от Химок на московском турнире «Летние звездочки». Семилетняя фигуристка взяла бронзу в начальной группе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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