Фигуристка из Химок Вера Яковлева заняла 2-е место на первенстве России

Вера Яковлева не только стала призером турнира, но и выполнила норматив 3-го спортивного разряда. Спортсменку с пяти лет тренирует Варвара Ерохина.

«Хочу отметить, что не важно, какое место ты занял на соревнованиях, - настоящий чемпион идет дальше. Я искренне поздравляю Веру с серебряной медалью и желаю ярких побед в спортивной карьере», - поделился заместитель председателя Совета депутатов Александр Дряннов.

Ранее в Химках прошли соревнования Московской области по фигурному катанию. Чемпионат собрал более 100 спортсменов со всего Подмосковья. Тогда фигуристы из спортивной школы зимних видов спорта в Химках наняли несколько призовых мест.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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