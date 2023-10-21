Фигуристка из Химок победила на турнире в Смоленске
Воспитанница спортивной школы по зимним видам спорта в Химках Антонина Хапланова заняла первое место на Первенстве Смоленска по фигурному катанию. В турнире участвовали юные спортсмены от 11 до 19 лет.
Награды соответствовали спортивному разряду. Например, химчанка стала лидером седи девочек третьего разряда. Ее тренирует Варвара Ерохина.
Также участники турнира присоединились в празднованию 1160-летия Смоленска.
«Химкинские спортсмены регулярно принимают участие в различных соревнованиях и добиваются отличных результатов. Они становятся сильнее не только физически, но и морально, демонстрируют силу воли и рвение к победе», - заявил лидер движения общественной партии Владимир Харитонов.
Спортшкола в Химках открылась в 1996 году. В 2015 году в центре появилось отделение фигурного катания.
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