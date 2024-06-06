Фигуристка Агата Кисель из Химок победила на областных соревнованиях

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Спортсменки из Химок достойно представили округ на состязаниях. Фигуристки взяли медали во всех призовых категориях. Помимо Агаты Кисель «золота» добилась София Зыкова. Виктория Добросудова стала серебряным призером в первом юношеском разряде, а норму «юный фигурист» на бронзу выполнила Елена Саенко.

«Искренне поздравляю девочек и желаю всегда быть на высоте своих возможностей, талантов, способностей. Пусть ваше стремление непременно знаменуется победой. Желаю сил, энтузиазма и бесконечной веры в себя», - отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов : бассейнов, крытых катков и стадионов.

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