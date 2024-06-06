06 июня 2024, 19:18

Фигуристка Агата Кисель из Химок победила на областных соревнованиях

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Областные соревнования по фигурному катанию принесли несколько наград для фигуристок из Химок. Воспитанница одной из местных спортшкол Агата Кисель заняла первое место в группе второго юношеского разряда.

Спортсменки из Химок достойно представили округ на состязаниях. Фигуристки взяли медали во всех призовых категориях. Помимо Агаты Кисель «золота» добилась София Зыкова. Виктория Добросудова стала серебряным призером в первом юношеском разряде, а норму «юный фигурист» на бронзу выполнила Елена Саенко.

«Искренне поздравляю девочек и желаю всегда быть на высоте своих возможностей, талантов, способностей. Пусть ваше стремление непременно знаменуется победой. Желаю сил, энтузиазма и бесконечной веры в себя», - отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов : бассейнов, крытых катков и стадионов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фигурное катание Награды Химки
06 июня 2024, 19:58
Капитальный ремонт школы в селе Кострово под Истрой завершат к сентябрю
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Капитальный ремонт Костровской школы выполнен на 50%. Школа была построена почти 80 лет назад и за это время полностью ее ни разу не ремонтировали.

Кроме замены инженерных коммуникаций, фасада, крыши и внутренней отделки изменят также и планировку первого этажа учебного заведения. На объекте работает 44 строителя, чтобы уже к первому сентября школа заработала и приняла учеников в обновленные стены. Работники уже приступили к системе вентиляции и ремонту кровли, а также во всех классах, актовом зале, столовой и коридорах проводится монтаж новой электропроводки, штукатурят стены, потолки и полностью меняют полы.

Демонтажные работы почти завершены, а общестроительные выполнены более чем на 57%. К сентябрю работы завершат.

После завершения капитального ремонта для школы закупят новое оборудование: парты, стулья, доски, новую мебель в столовую и в актовый зал. А расширение кабинетов сделает их более светлыми и комфортными для учебного процесса. Открытия школы ждут более 450 учеников, а также сами учителя.

Напомним, что капремонт осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Строительство
06 июня 2024, 19:44
Глава Воскресенска Малкин провел встречу с директором завода «Крайзель Рус»
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Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил территорию воскресенского завода «Крайзель Рус». С руководством и коллективом предприятия на встрече обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Алексей Малкин отметил, что в условиях санкций против России особенно важно поддерживать такие производства и укреплять связи.

Завод специализируется на производстве сухих строительных смесей с проектной мощностью более 200 тысяч тонн в год. На российском рынке предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, предоставляющий высококачественные материалы.

Отметим, что встреча прошла в рамках партийного проекта «Предпринимательство», направленного на улучшение условий для развития предпринимательской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Воскресенск
06 июня 2024, 19:38
Неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства началась в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Тематическую неделю приемов граждан по вопросам материнства и детства открыла руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Юлия Захаренкова. Жителей посвятили в государственные программы поддержки семей с детьми.

Юлия Захаренкова произнесла приветственную речь и затронула вопрос организации летнего детского отдыха и выплат беременным женщинам.

«Обращения химчанок приняты в работу и переданы в Управление социальной защиты и профильные службы для детальной отработки вопросов. Ответы передадим заявительницам в удобном для них формате сразу после получения информации от организаций-партнеров», - рассказала Юлия Захаренкова.

Также на открытии заявили, что особое внимание будет уделяться адресной социальной помощи семьям с детьми.

«Народная программа партии уделяет особое внимание поддержке семей по целому ряду направлений: поддержка многодетных и малообеспеченных семей, расширение сферы применения материнского капитала, развитие системы налоговых льгот и субсидий для многодетных семей, обеспечение комплексной безопасности детства, а также помощь семьям участников специальной военной операции», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Отметим, что в Химках регулярно организуют приемы граждан. Жители могут обсудить со специалистами вопросы ЖКХ, благоустройства, социальной поддержки и медицины. Местные депутаты беседуют с химчанами не только очно, но и в домовых чатах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки Семья Депутаты
06 июня 2024, 19:37
Футбольный турнир среди мам прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Соревнования по женскому футболу среди мам «Да! Мы в спорте» провели в Химках. На поле вышли свыше 30 спортсменок из трех местных команд — «МамСити», «Кутузово» и «НеМамкай».

Первый матч завершился победой «МамСити» над «Кутузово» с результатом 2:1. Голы забили Анастасия Пахомова и Юлия Львович. Следующую игру «МамСити» вели против «НеМамкай» и выиграли ее со счетом 1:0. Очки для команды заработала руководитель «МамСити» Екатерина Сурина.

«Мы - мамы, мамы футболистов. Наши дети занимаются также в Химках, защищают наш город. Команда состоит из предпринимательниц, педагогов, инженеров, руководителей высшего звена и даже девушек из оборонной промышленности. Все пришли с нуля и достигли своего уровня», - рассказала капитан команды «МамСити» Екатерина Николаева.

Серебро заслужила команда «Кутузово». Они обыграли «НеМамкай» с результатом 2:1. Призерам достались бесплатные билеты в кино.

«МамСити» - первая в Химках футбольная команда матерей. Спортсменки уже побеждали в серебряном кубке Московской федерации футбола. Также они ежегодно проводят местные турниры и участвуют в московских и областных.

«К команде притягиваются очень активные девушки совершенно из разных сфер, разного возраста - от 18 до 50. У нас команда единомышленниц, мы объединены поддержкой друг друга. Да, возможно, мы не столько техничны, профессиональны, но мы даём огромный заряд энергии, выкладываемся на поле, это очень зрелищно и ярко. Мужчины не смеются над нами, а даже восхищаются», - поделилась руководитель команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы первые в спорте» Екатерина Сурина.

Следующий турнир объединения «Да! Мы в спорте» пройдет 12 июня в торгово-развлекательном центре МЕГА. Дети и гости соревнований смогут не только поддержать родных, но и принять участие в мастер-классах.

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Дети Химки Футбол

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