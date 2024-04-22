22 апреля 2024, 15:04

Фиджитал-турниры «Вспомни Первым» проведут в Подмосковье

Телеканал «360»
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Что представляет собой интеллектуальный фиджитал-турнир, который впервые прошел в Московской области, рассказал руководитель регионального фиджитал-турнира «Вспомни Первым», председатель совета «Движения Первых» Подмосковья Матвей Панасик. Он также объяснил, как молодежь расширяет свой кругозор с помощью нейросетей в интервью ведущей «360» Анне Балуевой.

Идея фиджитал-турнира «Вспомни Первым» пришла организаторам случайно, когда они думали, как можно объединить то, что интересно молодежи. Это и виртуальная реальность, и чаты-GPT, которые задают вопросы участникам, а также различные квесты и другие активности.

«Мы продолжаем развивать фиджитал-тему в регионах и показывать, что наше Подмосковье в рейтинге цифровизации на высших местах, показывать, что наш регион идет в ногу со временем», - рассказал Матвей Панасик.

Он подчеркнул, что реализация фиджитал-турнира стало возможным благодаря широкой поддержке со стороны правительства Московской области и различных организаций.

«Фиджитал-викторина является частью турнира, их будет проведено пять. Первая уже прошла 11 апреля в Королеве ко Дню космонавтики. Она включает в себя два этапа. Первый - это классический, где ведущий задает вопросы командам, и они отвечают. Второй этап - цифровой, это как раз именно то, что делает фиджитал-викторину именно фиджитал», - поделился Матвей Панасик.

Во время второго этапа участники используют виртуальные очки и попадают в виртуальную реальность. Там они проходят лабиринты и зарабатывают баллы для своих команд. Кроме того, в цифровом этапе есть раунд, во время которого участники отвечают на вопросы от чата-GPT.

«Это как раз-таки показывает, насколько мы живем в новом времени», - добавил Матвей Панасик.

Помимо нейросетей, в создании вопросов для викторин участвуют и люди, которые формируют основу квеста. При этом современные сервисы помогают автоматизировать создание викторин и сделать их более интересными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Молодежь Нейросети
22 апреля 2024, 15:19
Встреча волонтеров СВО с главой администрации прошла в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Глава Лобни Анна Кротова посетила центр волонтерской помощи «Свечной блиндажик». В нем собираются добровольцы, которые изготавливают необходимые вещи для военнослужащих: от балаклав до маскировочных сетей.

«Здесь очень уютно. Сразу чувствуешь, что в центре собираются увлеченные люди, которым не все равно. В „Свечном блиндажике“ люди поддерживают друг друга, ведь среди них много родственников наших ребят, принимающих участие в специальное военной операции», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

В Лобне продолжают активно собирать гуманитарные грузы для жителей новых регионов и бойцов СВО. Для тех, кто желает присоединиться к движению поддержки или нуждается в помощи, работает муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей. Он расположен по адресу: улица Мирная, дом 13, корпус 2. Всю актуальную информацию, списки необходимых вещей, а также отчеты о деятельности можно найти в официальном телеграм-канале центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Волонтеры Военные
22 апреля 2024, 14:55
Еще 80 жителей переселили из аварийных домов в Подмосковье
пресс-служба губернатора
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Свыше 1,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья расселили в Подмосковье на минувшей неделе. Жители 12 городских округов получили новые квартиры или денежные компенсации, об этом сообщили в Минстрое региона.

За неделю еще 87 человек переехали из аварийного жилья в новые квартиры или получили компенсации. Расселили 36 аварийных помещений в 12 округах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ветхие аварийные квартиры площадью 1385 квадратных метров находились в Клину, Электростали, Сергиевом Посаде, Пушкинском, Шатуре, Луховицах, Лотошине, Химках, Одинцовском, Рузском, Мытищах и Дзержинском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Нацпроекты Аварийное жилье
22 апреля 2024, 14:51
Генуборку проведут в доме №14 на Текстильной улице в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Анна Кротова во время обхода осмотрела дом № 14 на Текстильной улице и его территорию. Глава Лобни осталась недовольна состоянием подъездов, она также распорядилась откачать воду из подвала многоэтажки, а затем провести там генеральную уборку.

«Дом нуждается в капитальном ремонте», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

В ходе обхода выявили и другие проблемы, среди которых - необходимость ремонта асфальтового покрытия после проведенных коммуникационных работ и установка столбика на пешеходной дорожке по просьбе жителей. Кротова также поручила управляющей компании заняться опиловкой сухих деревьев и ремонтом детских площадок в рамках месяца чистоты и благоустройства.

Глава Лобни также дала поручения профильным службам улучшить качество уборки придорожной полосы на улице 40 лет Октября, были даны.

«Со следующих выходных начнем делать свежую разметку, что преобразит наши дороги, » - отметила Кротова.

Кроме того, встречаясь с жителями на Калинина, глава обсудила установку новых контейнеров для отходов, монтаж модульного туалета и возможность создания новой остановки «Окружная, 1».

Также в планах - масштабный субботник в лесопарке, где будет подведен итог месяца чистоты и благоустройства.

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Благоустройство Лобня
22 апреля 2024, 14:38
Школьникам Подмосковья напомнили рекомендации по подготовке к ЕГЭ
Телеканал «360»
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Совсем скоро для учащихся Подмосковья и учителей начнется важный и ответственный период — сдача ЕГЭ. О том, как подготовиться к экзамену и с какими нововведениями придется столкнуться, рассказал исполняющий обязанности директора Ангеловской средней образовательной школы Владимир Шумов.

Обучение перед проведением ЕГЭ прошли около 1,3 тысячи работников ППЭ. Это не только руководители пунктов приема экзаменов, но и организаторы, работающие в и вне аудиторий.

Шумов отметил, что главная задача организаторов - проведение экзаменов без замечаний. Для этого школьники и работники ППЭ проводят ЕГЭ в тестовом формате. Дети могут проверить свои силы, а сотрудники пунктов проведения экзаменов проверяют исправность оборудования и отрабатывают навыки проведения экзаменов.

«Это лишь один из этапов вашей жизни. Он важен, волнителен, к нему готовятся все дети. Эта подготовка очень длительная, поэтому ребятам важно отдохнуть. Я рекомендую всем детям накануне погулять с друзьями, прийти домой, выпить чашечку чая и лечь спать. Важно выспаться», - заключил Шумов.

Он также подчеркнул, что в этом году особой популярностью среди школьников пользуются обществознание и информатика. Ежегодно результаты по этим дисциплинам повышаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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ЕГЭ Школы Учителя Экзамены

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