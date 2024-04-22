Фиджитал-турниры «Вспомни Первым» проведут в Подмосковье

Идея фиджитал-турнира «Вспомни Первым» пришла организаторам случайно, когда они думали, как можно объединить то, что интересно молодежи. Это и виртуальная реальность, и чаты-GPT, которые задают вопросы участникам, а также различные квесты и другие активности.

«Мы продолжаем развивать фиджитал-тему в регионах и показывать, что наше Подмосковье в рейтинге цифровизации на высших местах, показывать, что наш регион идет в ногу со временем», - рассказал Матвей Панасик.

Он подчеркнул, что реализация фиджитал-турнира стало возможным благодаря широкой поддержке со стороны правительства Московской области и различных организаций.

«Фиджитал-викторина является частью турнира, их будет проведено пять. Первая уже прошла 11 апреля в Королеве ко Дню космонавтики. Она включает в себя два этапа. Первый - это классический, где ведущий задает вопросы командам, и они отвечают. Второй этап - цифровой, это как раз именно то, что делает фиджитал-викторину именно фиджитал», - поделился Матвей Панасик.

Во время второго этапа участники используют виртуальные очки и попадают в виртуальную реальность. Там они проходят лабиринты и зарабатывают баллы для своих команд. Кроме того, в цифровом этапе есть раунд, во время которого участники отвечают на вопросы от чата-GPT.

«Это как раз-таки показывает, насколько мы живем в новом времени», - добавил Матвей Панасик.

Помимо нейросетей, в создании вопросов для викторин участвуют и люди, которые формируют основу квеста. При этом современные сервисы помогают автоматизировать создание викторин и сделать их более интересными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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