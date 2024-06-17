17 июня 2024, 22:36

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Телеканал «360»
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Центр «Активное долголетие» в Красногорске продолжает удивлять пожилых людей курсами компьютерной грамотности, вокала, уроками в бассейне и многим другим. Подробностями работы поделился его руководитель Богдан Андриянов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Проект «Активное долголетие» курирует Министерство социального развития Московской области. Клубы взаимодействуют при помощи форумов, межрегиональных конкурсов и фестивалей.

«Долголеты с разных городов приезжают на тот или иной фестиваль, конкурс и проводят там время, показывая свое мастерство, творчество, делятся им. И вот в таком векторе это все работает», - рассказал Богдан Андриянов.

Фестивали, которые объединяют пожилых людей, проходят по разным направлениям, включая спортивные и творческие. Андриянов также выделил отдельный дополнительный блок - экскурсии, которые проводятся для долголетов.

«Сказать, что что-то из этого более или менее востребовано невозможно, поскольку каждый находит себе занятия по интересам. Если мы говорим про творчество - это рукоделие, ИЗО, вокал. Если говорим про спортивные направления - это, в первую очередь, бассейн. Большое количество долголетов желает посещать разные направления, включая свободное плавание и аквааэробику», - отметил специалист.

Отдельное внимание Андриянов уделил компьютерным курсам и урокам иностранного языка, которые проводятся для пенсионеров.

«Изучение иностранного языка помогает развивать нейронные связи и деменция отходит на нет - это уже доказанный факт. Чем больше человек учит стихов, учит новое, то есть выходит из зоны комфорта, тем выше эффект и лучше результат с памятью», - подчеркнул Богдан Андриянов.

Кроме того, проект «Активное долголетие» проводит различные мастер-классы. Среди них уроки по ЖКХ, здравоохранению и другим самым актуальным темам для долголетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Стадион сможет вместить свыше 230 зрителей.

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Красногорск Экскурсии Фестивали Активное долголетие конкурсы
17 июня 2024, 21:21
В Подмосковье откроют 7 поликлиник и 13 ФАПов до конца года — Воробьев
Kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин уделил особое внимание работе поликлиник и первичной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что до конца года в регионе откроют семь поликлиник, 13 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Президент России Владимир Путин уделил особое внимание работе поликлиник и первичной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев , отметив, что до конца года в регионе откроют семь поликлиник, 13 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Один из масштабных проектов - Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде. Он распахнет свои двери перед первыми пациентами уже в сентябре. Там будет проходить обучение по 12 профессиям, а также занятия спортом и комплекс реабилитационных мероприятий.

«Здесь мы создадим все условия для полноценной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот центр станет первым подобным в нашей стране», - отметил Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Две поликлиники откроются в Балашихе, а также по одному учреждению в Люберцах, Одинцове и Долгопрудном. ФАПы начнут работу в Волоколамске, Солнечногорске и Шаховской. Подстанция скорой медпомощи начнет прием пациентов в Мытищах.

«Также продолжим строить новые объекты здрава при поддержке инвесторов: в рабочем поселке Томилино в Люберцах появится поликлиника на 540 посещений - сдадим в 2026 году. Две поликлиники в Балашихе - на 670 посещений в ЖК „Столичный“ (2025 год) и на 750 посещений в ЖК „Новоград Павлино“ (2027 год)», - добавил Воробьев.

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Здравоохранение Больницы Андрей Воробьев Поликлиники Владимир Путин
17 июня 2024, 21:00
Казаки Богородского округа проведут десятидневный сбор в деревне Тимково
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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На казачьем хуторе «Полевые» в деревне Тимково впервые проведут «казачье послушание». Воспитанники будут жить на базе фермерского подворья. Ребят научат мастерству фланкировки, азам верховой езды, ориентированию в лесу, казачьему народному промыслу и ремеслам.

Десятидневный сбор организовали Хуторское казачье общество Богородского округа, которое возглавляет потомственный казак и атаман Александр Полевой. Во время сбора можно будет попрактиковаться в военной и строевой подготовке.

Казаки Богородского округа расширяют свою деятельность, занимаясь не только работой с подрастающим поколением, но и активно участвуют в других сферах общественной жизни. Недавно они собрали груз гуманитарной помощи для бойцов СВО. Их подворье в окрестностях Ногинска всегда открыто для гостей. Казаки с удовольствием познакомят желающих с бытом и повседневными заботами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Богородский
17 июня 2024, 20:22
Более 500 спортсменов поучаствовали в фестивале «Спорт для всех» в Мытищах
Пресс-служба Мытищи
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Воспитанники спортивной школы «Авангард» в Мытищах и ребята с ограничениями здоровья поучаствовали в фестивале на стадионе «Торпедо». Мероприятие прошло при поддержке администрации округа.

Всего на старт вышли 500 спортсменов из Москвы и Московской области. Состоялось несколько легкоатлетических забегов. Организатором выступил Центр адаптивной физической культуры и спорта для людей с ОВЗ «СпортЛИНия».

Также в рамках фестиваля команды из Мытищ, Москвы, Зеленограда и Ивантеевки поучаствовали в турнире по футболу среди детей с ментальными особенностями.

Участники показали высокие результаты. Эффективную методику работы с особенными детьми давно практикуют в спортивной школе «Авангард».

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Спортсмены Дети Мытищи Фестивали
17 июня 2024, 20:17
Участники СВО из Химок получат социальную поддержку в рамках госпрограммы
Администрация Химки г.о.
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Свыше 20 мер социальной поддержки положены военнослужащим из Химок. Вопрос помощи участникам специальной военной операции и их семьям обсудили на совещании с губернатором Подмосковья.

Военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию расходов на жилье в размере 50% и на капитальный ремонт, а также льготный проезд на общественном транспорте по Москве и Подмосковью. Участникам специальной военной операции предоставят путевки в санаторий и оплатят дорогу. Кроме того, они получат ежемесячные денежные выплаты.

Меры социальной поддержки предусмотрены и для детей ветеранов боевых действий. Они смогут бесплатно посещать культурные, спортивные занятия и занятия дополнительного профиля, получать горячее питание в учебных заведениях и отдыхать в оздоровительных лагерях Московской области и на Черном море. Самые маленькие пройдут вне очереди в дошкольные отделения.

Напомним, что бойцы в Подмосковье уже получили 17 тысяч удостоверений «Ветерана боевых действий», а с ноября документ станет электронным.

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Дети Химки Ветераны Военные

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