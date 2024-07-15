Фестиваль здорового образа жизни прошел в Глуховском парке Ногинска

Всем желающим было предложено попрактиковаться в йоге, испытать фитнес-нагрузку и потянуться на стретчинге, изучить несколько приемов капоэйры, стать участником чайной церемонии, высоко взлететь на джампинге, научиться мехенди, послушать лекции нутрициолога и пройти тренинг «Эмоциональный интеллект».

«У нас в этом году тема полного расслабления, гармонии с собой, поэтому сделали уклон на гвозди, медитацию. Тренеры были пригашены из разных студий: с Ногинска, с Богородского округа. Кто-то у нас даже с Москвы приезжал и проводил. Например, джампинг\", - сказала организатор фестиваля Зелиха Сутугина.

Участники имели возможность не только зарядиться отличным настроением и получить профессиональный совет от коучей, психологов, тренеров, но и приобрести сувениры на память.

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