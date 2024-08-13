Фестиваль «Зарядись энергией спорта!» прошел в Химках

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Юные спортсмены приняли участие в велогонке. Призы распределили среди участников трех возрастных категорий: от пяти до 11 лет. Финишировали на своих дистанциях первыми: Лев Кузнецов, Евгений Королев и Иван Королев.

Также в рамках фестиваля «Зарядись энергией спорта!» провели соревнования по любительским волейболу и футболу, где победителями стали команда «Лунево-1» и «Легион» соответственно.

Чирлидеры из школы «Лунево» и представители клуба боевых искусств «Додзе сейдокан» выступили для гостей мероприятия со спортивной программой.

Мастер-классы по лапте и киле провела организация «Русская община», также жители округа смогли попробовать свои силы в настольных играх и силовых состязаниях и попробовать угощения и горячий чай.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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