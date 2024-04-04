04 апреля 2024, 11:34

Фестиваль «Зарайская нива» в Подмосковье пригласил на ярмарку и концерт 6 апреля

Министерство культуры и туризма Московской области
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Фестиваль-выставка «Зарайская нива» пройдет в Подмосковье 6 апреля. На нем проведут смотр сельскохозяйственной техники, ярмарку, мастер-классы, дегустации и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль приурочили к началу весенних полевых работ. Он объединит на своей площадке местных сельхозпроизводителей и фермеров.

Мероприятие начнется с театрализованного представления. Для гостей также проведут концерт с участием народных ансамблей, хореографической студии, вокальных коллективов и других артистов. На фестивале пройдет смотр техники, ярмарка, викторины, дегустации, развлекательные программы и мастер-классы для всей семьи.

Участниками станут свыше 10 партнеров, в том числе Мособлдума, Минсельхозпрод Подмосковья, руководители сельхозпредприятий и другие.

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Зарайск Фестивали
04 апреля 2024, 12:36
Свыше 30 участков дорог отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году
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Ремонт 32 участков автомобильных дорог протяженностью 44 километра проведут в Солнечногорске в 2024 году. Городские службы приведут в порядок 23 муниципальные дороги и еще девять региональных.

Наибольший объем работ запланирован на дороге «Дубинино - Обухово» и в Андреевке. Благодаря участию жителей в голосовании на портале «Добродел» отремонтируют участки трассы М-10 «Россия» в Менделееве, Тимонове, а также в деревнях Татищево, Логиново, Колтышево, Пешки, Липуниха и Головково.

«После зимнего сезона нашего особого внимания требуют дороги. В этом году обновим покрытие на 32 участках дорог, из них 23 муниципального значения. Важно, что шесть участков жители определили сами голосованием на портале „Добродел“. К ремонту планируем приступить при наступлении благоприятных погодных условий в середине апреля, когда будет устойчивая плюсовая температура», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С полным перечнем ремонта региональных и муниципальных дорог можно ознакомиться на сайте администрации округа в разделе «Комфортная среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Солнечногорск Дороги Ремонтные работы
04 апреля 2024, 12:30
Источник загрязнения реки Мещерихи установили в Лобне
Телеканал «360»
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Жители Лобни сообщили в администрацию о загрязнении реки Альба или Мещериха, как ее называют в народе. Причину установили — промышленные стоки от одного из предприятий. Нарушения сразу устранили и вода стала чище.

Река протекает через реликтовые озера Долгое и Круглое, которые являются особо охраняемыми природными комплексами. Поэтому вопрос загрязнения был особенно актуален.

Специалисты водоканала проделали большую работу, чтобы выяснить, кто же сбрасывает в воду отходы с химическими примесями. Коммунальщики планомерно обследовали реку, двигаясь вверх по течению, брали пробы, проводили анализы и, наконец, нашли нарушителей.

«Спасибо руководству, спасибо всем коллегам, кто принимал участие. Спасибо общественникам и активистам, которые дежурили и в итоге пришли к тем предприятиям, которые устраивали всю эту историю у нас на реке. Теперь у них стоит деревянный чоп большого размера, и они не могут к нам ничего сбрасывать», - рассказал руководитель службы контроля качества ООО «Чайка» Роман Фомичев-Майоров.

Десятилетняя проблема решена. Вода на выходе с очистных теперь почти прозрачная, а нарушителям предстоит установить свои сооружения, чтобы их стоки соответствовали нормативам.

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Река Мещериха в Лобне стала чище Гео: Лобня ЗК Река Альба или Мещериха, как ее называют в народе, протекает через реликтовые озера Долгое и Круглое, которые являются особо охраняемыми природными комплексами. Жители давно жаловались на грязную речную воду и неприятный запах. Главная проблема Мещерихи – канализационные стоки, как правило, промышленные. Очистные сооружения с такими справляются с трудом, а найти виновника очень непросто. Специалисты водоканала проделали большую работу, чтобы выяснить, кто же сбрасывает в воду отходы с химическими примесями. Коммунальщики планомерно обследовали реку, двигаясь вверх по течению, брали пробы, проводили анализы и, наконец, нашли нарушителей.

СНХ РОМАН ФОМИЧЁВ-МАЙОРОВ руководитель службы контроля качества ООО «Чайка» - Спасибо руководству, спасибо всем коллегам, кто принимал участие. Спасибо общественникам и активистам, которые не просто там бегали и кричали, и писали в интернете, а действительно заняты были делом, мало кто знает, что дежурили и по ночам, по вечерам и в итоге пришли к тем предприятиям, которые устраивали всю эту историю у нас на реке. Теперь у них стоит деревянный чоп большого размера, и они не могут к нам ничего сбрасывать.

ЗК Десятилетняя проблема решена, вода на выходе с очистных теперь почти прозрачная, а нарушителям предстоит установить свои сооружения, чтобы их стоки соответствовали нормативам. Специалисты водоканала с помощью городской администрации продолжают поисковую работу, чтобы поставить надежный заслон тем, кого не волнует чистота природной воды.

Лобня Экология
04 апреля 2024, 11:53
Проекты Подмосковья вошли в число лучших на чемпионате России по спортивному бизнесу
Холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»
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Четыре проекта Московской области вошли в шорт-лист премии «Спорт-Бизнес-Консалтинг-2024». Регион представили в таких номинациях, как: «Ледовая арена года», «Спортивно-массовое мероприятие года», «Проект года» и «Спортивный регион года».

Всего на премию поступила 841 заявка. Лучшие проекты попали в шорт-лист номинантов в 31 категории.

Так, Кубок губернатора Московской области вошел в номинацию «Спортивно-массовое мероприятие года». Спортобъекты, которые еще только готовятся к открытию, находятся в стадии проектирования или строительства, представлены в номинации «Проект года». В топ-10 претендентов на победу вошла Ледовая арена в Домодедове.

Напомним, церемония награждения победителей состоится 17 апреля 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
04 апреля 2024, 11:50
Центральный парк в Лыткарине принял 26 тысяч посетителей за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Около 26 тысяч человек побывали в Центральном парке в Лыткарине за неделю с 25 по 31 марта. Итоги подвели в Министерстве благоустройства Московской области.

Лыткаринский парк вошел в пятерку самых посещаемых на прошлой неделе. Он расположен в самом центре города, рядом с Дворцом культуры «Мир». Площадь природной территории составляет четыре гектара.

Парк разделен на три зоны: транзитную, для активного отдыха с детской и спортивной площадками и тихую, для спокойного времяпрепровождения.

Адрес парка: Московская область, город Лыткарино, улица Ленина, дом 2А.

В понедельник стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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Благоустройство Лыткарино

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