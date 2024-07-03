03 июля 2024, 14:57

Фестиваль йоги «Радость совершенства» прошел в Воскресенске

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Областной фестиваль йоги «Радость совершенства» прошел в парке «Новлянская ривьера» в Воскресенске. В нем приняли участие более ста участников из 25 округов Подмосковья.

Главной точкой спортивного мероприятия стали разнообразные мастер-классы по ароматерапии, восточным танцам, пилатесу, а также общий урок по основным видам йоги, проведенный опытными инструкторами.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева обратилась к участникам с приветственным словом и после выразила уверенность, что на фестивале все получили не только новые знания и навыки, но и возможность насладиться общением в дружественной атмосфере, способствующей здоровью и благополучию.

Отметим, что йога является одним из самых популярных видов занятий для участников проекта «Активного долголетия» в воскресенском Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Активное долголетие Воскресенск
03 июля 2024, 14:54
Минтранс Подмосковья поздравил «Мосавтодор» с 86-летием
Минтранс Подмосковья
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«Мосавтодор» отметил 86 лет со дня основания. 3 июля 1938 года подписали постановление Мособлдоротдела, что заложило основу для создания компании.

Минтранса Подмосковья, в чьем ведомстве находится «Мосавтодор», поздравил коллектив предприятия с праздником. Интересно, что 3 июля свои дни рождения отмечают и семеро сотрудников компании: самому младшему исполнилось 29 лет, а самому старшему - 58.

В штате «Мосавтодора» около четырех тысяч работников. На балансе организации числится больше 14 тысяч километров дорог, порядка трех тысяч километров тротуаров, свыше тысячи искусственных сооружений. Силами организации проводится ремонт региональной сети, а также проводятся комплексные работы по повышению безопасности движения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Специалисты «Мосавтодора» принимают активное участие в восстановлении дорожной сети новых регионов России.

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Дороги
03 июля 2024, 14:45
Концерт ансамблей народного творчества пройдет в Воскресенске 6 июля
Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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В центре культуры и досуга «Москворецкий» в Воскресенске в 12 раз состоится проект народного творчества под названием «Конфетки-бараночки». Коллективы порадуют зрителей живыми выступлениями русских народных песен и танцев.

Основная цель проекта - поддержание и возрождение культурных ценностей народного творчества, а также сохранение фольклорных традиций русского народа.

Отметим, что мероприятие пройдет накануне Дня семьи, любви и верности. Участники танцевального коллектива «Ассорти» и хора «Русские узоры» обещают подарить посетителям множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Концерты Воскресенск
03 июля 2024, 14:45
Выездная встреча администрации Пушкино с жителями прошла в Ивантеевке
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Администрация городского округа Пушкинский провела выездной прием жителей в образовательном центре № 2 в Ивантеевке. Вопросы жителей рассмотрели глава муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, депутаты и активисты «Единой России».

На встречу пришли около 65 человек. Они обсудили вопросы переселения из аварийного жилья, ЖКХ, транспорта, земельно-имущественных отношений, оказания материальной помощи и компенсационных выплат.

«Отмечу, что многие жители приходят с конкретными предложениями и собственным видением решения ситуации. По каждому вопросу гражданам были даны соответствующие разъяснения. Более сложные вопросы направлены ответственным службам для поиска эффективных вариантов их решения», - рассказал Максим Красноцветов.

В конце встречи глава округа поблагодарил всех участников за плодотворную работу.

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ЖКХ Ивантеевка Пушкино
03 июля 2024, 14:37
Более 150 рабочих мест появится на производстве этикеток в Солнечногорске
Мининвест МО
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Компания «Флексо-Пак» начала строительство завода по производству высококачественных самоклеящихся этикеток в индустриальном парке «Есипово». Первую очередь планируется завершить к концу 2025 года, с последующим запуском двух очередей в 2026 году.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что ориентировочный объем инвестиций в проект достигнет порядка 2,5 миллиарда рублей. Площадь производства составит 16 тысяч квадратных метров, а его запуск создаст не менее 150 рабочих мест для местных жителей.

«Высокотехнологичное оборудование, которым будет оснащено предприятие, поможет обеспечивать продукции надежную защиту от контрафакта», - добавила Зиновьева «Флексо-Пак» уже имеет три действующих предприятия, способных производить свыше 45 миллионов квадратных метров продукции ежегодно для нанесения на различные поверхности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. На его территории разместятся различные производства, а запуск создаст новые рабочие места для жителей региона.

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Солнечногорск Строительство Поддержка предпринимателей в Московской области

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