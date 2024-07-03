Фестиваль йоги «Радость совершенства» прошел в Воскресенске

Главной точкой спортивного мероприятия стали разнообразные мастер-классы по ароматерапии, восточным танцам, пилатесу, а также общий урок по основным видам йоги, проведенный опытными инструкторами.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева обратилась к участникам с приветственным словом и после выразила уверенность, что на фестивале все получили не только новые знания и навыки, но и возможность насладиться общением в дружественной атмосфере, способствующей здоровью и благополучию.

Отметим, что йога является одним из самых популярных видов занятий для участников проекта «Активного долголетия» в воскресенском Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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