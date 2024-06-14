Фестиваль йоги пройдет в парке усадьбы Кривякино 15 июня

Педагоги и ученики Ломоносовского лицея из Ногинска побывали на экскурсии в МИДе России. В качестве подарка они привезли картину художника Константина Полетаева, выполненною в стиле стимпанк. На ней изображена школа имени Короленко, в которой учился Сергей Лавров.

В МИДе лицеисты второго класса и педагоги узнали много интересного. Ребята рассказали дипломатам о городе и лицее, а также поинтересовались спецификой работы, как поступить в соответствующий вуз и сколько иностранных языков для этого нужно знать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Глава МИД Сергей Лавров жил в Ногинске и является Почетным гражданином Богородского округа. Учился он в школе № 2, теперь школа имени Короленко, которая является памятником архитектуры, ярким явлением в стиле модерн. Школа изначально была Богородской женской гимназией, строил ее известный московский архитектор Александр Васильевич Кузнецов, работавшим тогда с известным фабрикантом Арсением Ивановичем Морозовым. Поэтому ребята лицея попросили художника Константина Полетаева помочь сделать оригинальный подарок с красивым оформлением школы.

Художник Константин Полетаев - автор серии «Ногинск - Богородск» в стиле стимпанк, где изображены исторические здания в современной технике. В этот раз он расширил картину по просьбе детей и преподавателей Ломоносовского лицея.

«Во-первых, здание попросили изобразить целиком, я добавил к шару пару стоек с пропеллерами. Во-вторых, я решил добавить ногинского колорита и изобразил в нижней части рисунка вид на город с храмами, домами, рекой, фабриками и лесами. Наука и просвещение поднимают человека вверх, открывают новые горизонты. Здание с кружевными модерновыми орнаментами парит над городом, приглашая нас в полёт. На воздушном шаре изображён декор со стен гимназии», - рассказал художник Константин Полетаев.