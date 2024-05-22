Фестиваль «Ярко в парках» пройдет в Химках 25 мая
Развлекательный фестиваль организуют в парках «Дубки» и имени Льва Николаевича Толстого в Химках. Праздничная программа «Ярко в парках» состоится 25 мая.
Гости фестиваля в парке Толстого смогут посетить виртуальную фотовыставку, потренироваться на массовой зарядке и послушать выступление местного творческого коллектива «Парки вдохновляют». В парке «Дубки» откроют летнюю локацию «Лесная школа» и проведут интерактивную программу «Поздравь свой парк».
«В течение всего летнего сезона в парках Химок будет организована различная развлекательная программа как для взрослых, так и для юных жителей. Это фестивали, тематические мероприятия с участием аниматоров и творческих коллективов», - рассказал муниципальный депутат Владимир Суслов.
Афиша фестиваля «Ярко в парках» доступна по ссылке.
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